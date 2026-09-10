Ισλανδία: Τέλος στη φαλαινοθηρία με ιστορικό νομοσχέδιο – Μόνες στον κόσμο απομένουν Νορβηγία και Ιαπωνία

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Τέλος στη φαλαινοθηρία βάζει η Ισλανδία, καθώς η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο τον Φεβρουάριο.

Με αυτή την απόφαση, η Νορβηγία και η Ιαπωνία απομένουν οι μόνες χώρες παγκοσμίως που θα συνεχίσουν το εμπορικό κυνήγι φαλαινών.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει «τη μόνιμη απαγόρευση της φαλαινοθηρίας», ανακοίνωσε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην ιστοσελίδα της η κυβέρνηση, η οποία διαθέτει πλειοψηφία στη βουλή.

Τα στοιχεία του 2026

Τη φετινή περίοδο της φαλαινοθηρίας, η οποία διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι περίπου το τέλος Σεπτεμβρίου, είχαν θανατωθεί μέχρι χθες 80 πτεροφάλαινες, σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων Humane World for Animals, η οποία καταγράφει τη φαλαινοθηρία.

Why do wealthy countries such as Japan, Norway, and Iceland continue commercial whaling without significantly damaging their nation brands? Whales are vital to marine ecosystems and the global carbon cycle. Before industrial whaling, whale populations were several times larger,… pic.twitter.com/RpQOReEDks — BrandAI (@Brand) September 8, 2026



H ποσόστωση επιτρέπει τη θανάτωση 150 πτεροφαλαινών αυτό το έτος.

«Υπάρχει αρκετή στήριξη από το κοινό και τους πολιτικούς για αυτό το νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς και ηθικοί, κτηνιατρικοί, νομικοί και λόγοι προστασίας να ευελπιστούμε ότι θα επιτύχει», δήλωσε η Γουέντι Χίγκινς, εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Οι πτεροφάλαινες, κύριος στόχος της βιομηχανίας φαλαινοθηρίας της Ισλανδίας, χαρακτηρίζονται ευάλωτες από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης.

Το 2024 η μεταβατική κυβέρνηση της Ισλανδίας χορήγησε πενταετή άδεια στη μοναδική εναπομείνασα εταιρεία φαλαινοθηρίας.

Το διεθνές πλαίσιο και οι εξαιρέσεις

Τα τελευταία χρόνια μόνο η Ισλανδία, η Νορβηγία κι η Ιαπωνία έχουν πραγματοποιήσει φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας.

Η Νορβηγία ξεκίνησε εκ νέου την φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς το 1993 και η Ισλανδία το 2006 παρά το διεθνές μορατόριουμ που τέθηκε σε ισχύ το 1986 για την προστασία των πληθυσμών των φαλαινών.

Iceland has killed its first whales since 2023, after resuming commercial hunting. Two whales were killed off the coast of Iceland, ending a two-year hiatus on the controversial practice. Animal welfare organisations and the public expressed their opposition to the practice. pic.twitter.com/jXyxhmQLD8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2026



Η Ιαπωνία αποχώρησε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας το 2019 και ξεκίνησε εκ νέου την φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς στα χωρικά της ύδατα και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.

Το μορατόριουμ επιτρέπει στους αυτόχθονες λαούς σε συγκεκριμένα σημεία του κόσμου, όπως η Γροιλανδία και η Αλάσκα, να αλιεύουν φάλαινες επειδή τα προϊόντα των φαλαινών παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατροφή τους και στον πολιτισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ