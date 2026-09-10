«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο από τα πρώτα τηλεοπτικά βήματα του Μαζωνάκη το 1994

Ένα σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από τα πρώτα βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο του τραγουδιού ήρθε ξανά στο φως μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, επαναφέροντας εικόνες από μια εποχή κατά την οποία ο δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν ακόμη ένας νεαρός τραγουδιστής που προσπαθούσε να χτίσει τη δική του θέση στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το απόσπασμα χρονολογείται από το 1994, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 22 ετών. Εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην αρχή της επαγγελματικής του διαδρομής, έχοντας ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, «Μεσάνυχτα και κάτι», είχε κυκλοφορήσει το 1993, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πορείας που τα επόμενα χρόνια θα τον οδηγούσε στην κορυφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Στο τηλεοπτικό απόσπασμα, ο νεαρός Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται αρκετά διαφορετικός από την εικόνα με την οποία τον γνώρισε αργότερα το ευρύ κοινό. Χαμογελαστός, απλός και εμφανώς στην αρχή μιας μεγάλης διαδρομής, μιλά για τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και για τα όνειρά του.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα, καθώς αποτυπώνει τον καλλιτέχνη πριν από τις μεγάλες επιτυχίες, τις χαρακτηριστικές σκηνικές εμφανίσεις και την ιδιαίτερη αισθητική που θα τον έκανε να ξεχωρίσει.

«Είμαι στην αρχή της καριέρας μου»

Μιλώντας στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη, στην οποία ήταν καλεσμένη και η Βέρα Κρούσκα, ο 22χρονος τότε τραγουδιστής αναφέρθηκε στην πορεία που μόλις είχε αρχίσει να διαγράφει.

Ο ίδιος περιέγραψε με απλά λόγια τη θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη την εποχή, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι στην αρχή της καριέρας μου».

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης» δεν είχε ακόμη τη δυναμική που θα αποκτούσε στη συνέχεια. Ο νεαρός τραγουδιστής προσπαθούσε να καθιερωθεί και να αποκτήσει το δικό του κοινό, έχοντας μπροστά του έναν ολόκληρο δρόμο να διανύσει.

Η παρουσία του στην τηλεόραση εκείνη την εποχή αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φάση: έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται στην αφετηρία, αλλά έχει ήδη αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει.

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής»

Σε μια αυθόρμητη στιγμή της συζήτησης, η Ρίκα Βαγιάνη απευθύνθηκε στον νεαρό τραγουδιστή και του έκανε μια ερώτηση που, χρόνια αργότερα, μοιάζει σχεδόν προφητική.

«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» τον ρώτησε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χαμογέλασε και απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη:

«Τραγουδιστής».

Μια σύντομη και αυθόρμητη απάντηση, από έναν 22χρονο που τότε βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Κοιτάζοντας, όμως, σήμερα ολόκληρη τη διαδρομή που ακολούθησε, η απάντηση εκείνη αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Το όνειρο που εξέφρασε μπροστά στην κάμερα δεν έμεινε απλώς ένα παιδικό ή νεανικό σχέδιο. Έγινε η επαγγελματική του ζωή.