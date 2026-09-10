Γιώργος Μαζωνάκης: Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατό του – Λουλούδια και αποχαιρετιστήρια σημειώματα έξω από το σπίτι του στη Βούλα

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Τεράστια συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να τον αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης πέθανε ξαφνικά και τόσο νέος, σε ηλικία 54 ετών.

Έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, γείτονες, θαυμαστές και φίλοι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, σπεύδουν να αφήσουν σημειώματα και λουλούδια.

Λουλούδια και μηνύματα αποχαιρετισμού από τον κόσμο

Λουλούδια, μηνύματα γεμάτα αγάπη για τον δημοφιλή τραγουδιστή και κάρτες, είναι μερικά από τα δείγματα λατρείας προς το πρόσωπό του αλλά και θλίψης για τον πρόωρο θανατό του.

Όλοι έχουν μία καλή κουβέντα να πουν, καθώς είναι γνωστό πως ήταν κοντά στους θαυμαστές του ενώ είχε βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας, που είχαν ανάγκη.

Γείτονες, φίλοι της περιοχής, αλλά και απλοί πολίτες έσπευσαν έξω από το σπίτι του στη Βούλα, αφήνοντας λουλούδια και χειρόγραφα σημειώματα ως τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή, ο οποίος για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η εικόνα έξω από την κατοικία του, αποτυπώνει το κλίμα πένθους που έχει διαμορφωθεί μετά την είδηση του ξαφνικού χαμού του. Τα λουλούδια και τα μηνύματα των ανθρώπων που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν αποτελούν έναν αυθόρμητο φόρο τιμής στη μνήμη του.

Το σπίτι του στη Βούλα βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων, που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν και ως επίσημη ώρα θανάτου, καταγράφηκε η 17:40.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένεται να εξεταστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει καταθέσεις και έλεγχοι.

Παράλληλα, αναμένεται και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.