Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει στο enikos.gr ο δικηγόρος του – Τα δικονομικά βήματα από εδώ και εμπρός

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε στο enikos.gr ότι ο τραγουδιστής δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, ενώ ήταν ευδιάθετος και δημιουργικός. Η οικογένεια του εκλιπόντος καλείται να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές κινήσεις, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

EN
Γράφει η
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης - Γιώργος Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας» ο Γιώργος Μαζωνάκης μία εβδομάδα πριν τον θάνατό του, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του στο enikos.gr, προσθέτοντας ότι και ο προσωπικός του γιατρός επιβεβαίωσε πως «δεν είχε κανένα πρόβλημα».- Τα δικονομικά δικαιώματα ανήκουν στην οικογένεια, η οποία θα αποφασίσει για τις επόμενες νομικές κινήσεις, με τον δικηγόρο να τους συμβουλεύει «να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο» και «να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία».- «Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε ο δικηγόρος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr, ο οποίος πρωτίστως δήλωσε συγκλονισμένος.

Ο «τεράστιος» Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα – Στο καλό, αγόρι μου!»»

Της Ισμήνης Λέντζου 

Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι». 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκλονιστικό αντίο του Φοίβου Δεληβοριά που «γκρεμίζει» τα ψεύτικα τείχη ανάμεσα στο λαϊκό και στο έντεχνο τραγούδι

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της Καρνεάδου με εντολή εισαγγελέα

«Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

«Θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένεια»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε, μιλώντας στο enikos.gr, και στις επόμενες νομικές κινήσεις που ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια του τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε, τα δικονομικά δικαιώματα μετά τον θάνατο ανήκουν στην οικογένεια, η οποία θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί νομικά.

«Εγώ, ως ο επί σειρά ετών δικηγόρος του εκλιπόντα θα τους συμβούλευα να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η οικογένεια να επιλέξει διαφορετικό δικηγόρο, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει εάν θα διατηρήσει την επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε.

Πρέπει όλα να διερευνηθούν

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Χαράλαμπου Λυκούδη στο enikos.gr έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του, την ιατρική διαδικασία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε και όσα ακολούθησαν μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ