Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει στο enikos.gr ο δικηγόρος του – Τα δικονομικά βήματα από εδώ και εμπρός

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Στις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr, ο οποίος πρωτίστως δήλωσε συγκλονισμένος.

Της Ισμήνης Λέντζου

Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση.

«Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

«Θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένεια»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε, μιλώντας στο enikos.gr, και στις επόμενες νομικές κινήσεις που ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια του τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε, τα δικονομικά δικαιώματα μετά τον θάνατο ανήκουν στην οικογένεια, η οποία θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί νομικά.

«Εγώ, ως ο επί σειρά ετών δικηγόρος του εκλιπόντα θα τους συμβούλευα να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η οικογένεια να επιλέξει διαφορετικό δικηγόρο, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει εάν θα διατηρήσει την επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε.

Πρέπει όλα να διερευνηθούν

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Χαράλαμπου Λυκούδη στο enikos.gr έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του, την ιατρική διαδικασία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε και όσα ακολούθησαν μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.