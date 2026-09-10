Τραγωδία στην Τανάγρα: Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας – Συνεχίζονται οι έρευνες για τη συντριβή του Phantom

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Σήμερα, Πέμπτη (10/9) θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom.

Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.

Το απόγευμα αύριο, στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι οι κηδείες των δύο πιλότων είχαν αναβληθεί, μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες ταυτοποίησής τους. Το κλίμα είναι βαρύ στις ιδιαίτερες πατρίδες των Δημήτρη Πέτρου και Ιωάννη Μπλέσια, στους οποίους συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το “τελευταίο αντίο”.

Ο Δημήτρης Πέτρου είναι πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών, το οποίο μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να βαπτιστεί το ερχόμενο Σάββατο (12/9). Ο Ιωάννης Μπλέσιας είναι επίσης πατέρας ενός 5χρονου αγοριού.

Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί τα παιδιά των 2 χειριστών

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας, του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Η «υιοθεσία» αφορά στην οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν, με ποσό 10.000 ευρώ ετησίως.

Η διαδικασία για τα παιδιά των δύο πιλότων αναμένεται να ολοκληρωθεί, αφού προηγηθεί και ο απαραίτητος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συγκλονίζουν συγγενείς και φίλοι για τους δύο πιλότους

Παράλληλα με την έρευνα για τα αίτια της συντριβής, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώριζαν τους δύο χειριστές μίλησαν για τη ζωή τους, τις οικογένειές τους και τη σχέση τους με την Πολεμική Αεροπορία.

Ο θείος του Δημήτρη Πέτρου αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε από παιδί για την Αεροπορία και στην επιθυμία του να γίνει πιλότος.

«Για πάντα θα μας λείπει το παιδί μας. Πάει, σταμάτησε η ζωή μας. Ούτε θα συνέλθουμε ποτέ. Είναι λες και τον περιμένουμε να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Ήθελε από μικρός να γίνει πιλότος, από μικρό παιδί, 5-6 χρονών. “Να σώσω την πατρίδα”».

Όπως ανέφερε ο θείος του, ο 37χρονος συνήθιζε να λέει: «Όταν έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, θα τους σώσω».

Ο ίδιος θυμήθηκε επίσης τις φορές που ο Δημήτρης περνούσε με το αεροσκάφος του πάνω από τα Γιάννενα, αφού προηγουμένως ενημέρωνε την οικογένειά του, ώστε οι συγγενείς του να μπορέσουν να τον δουν.

«Μας ειδοποιούσε και έλεγε “θα περάσω”. Περνούσε από πάνω, έριχνε πολλές φορές λίγο καπνό, έκανε έναν πλάγιο χαιρετισμό και έφευγε το παιδί, και ξέραμε ότι είναι ο Δημήτρης. Μου έλεγε πάντα: “Εντάξει, γίνεται κάποιος έλεγχος, αλλά δεν είμαστε ποτέ ασφαλείς”. Αν του τύχει μία βλάβη, πώς θα σταθεί στον αέρα;» είπε.

Στο Πολυστάφυλο Πρεβέζης, τόπο καταγωγής του πατέρα του σμηναγού, κάτοικοι αναφέρθηκαν στη στενή σχέση που διατηρούσε ο πιλότος με το χωριό και την οικογένειά του.

«Αγαπούσε πολύ το χωριό, αγαπούσε τους γονείς του. Έλειψε αυτό το παιδί από την περιοχή μας, τον έκλαψαν και οι πέτρες».

Στην Ηλεία, άνθρωποι που γνώριζαν τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος ζούσε με τη σύζυγό του και τον 5χρονο γιο τους στον Πύργο, ανέφεραν ότι η αγάπη του για τα αεροπλάνα είχε ξεκινήσει από την παιδική του ηλικία, επηρεασμένη και από τον πατέρα του.

«Από μικρό, λόγω του πατέρα του, αγαπούσε τα αεροπλάνα. Πάνω απ’ όλα ήταν άνθρωπος» τονίζουν.

Για τους ανθρώπους της οικογένειάς του, ωστόσο, η ιδιότητά του ως πιλότου περνούσε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στον ρόλο του ως πατέρα.

«Για μας δεν είναι ήρωας ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένας μπαμπάς. Εμείς έτσι τον ξέραμε. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν ο γιος του».

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη συντριβή

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το Phantom στην Τανάγρα προκύπτουν από βίντεο-ντοκουμέντα και μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα της πτώσης του μαχητικού. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες του Πύργου Ελέγχου με τους δύο χειριστές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της συντριβής.

Σε εικόνες που μετέδωσε το Star, το Phantom φαίνεται να φλέγεται στον αέρα πριν προσκρούσει στο έδαφος. Το μαχητικό είχε χάσει ύψος και χτύπησε σε κολώνα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, προτού τυλιχθεί στις φλόγες και διαλυθεί.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπίστηκαν και σύρθηκαν για δεκάδες μέτρα. Κατά το ρεπορτάζ του Star, το Phantom είχε αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 700 χιλιομέτρων την ώρα.

Σε δεύτερο βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο κατέγραψε τη συντριβή από διαφορετική γωνία, ακούγονται διαδοχικές εκρήξεις. Το αεροσκάφος μετέφερε 7.500 λίτρα κηροζίνης.

Εργαζόμενοι σε εργοστάσιο της περιοχής παρακολούθησαν την πτώση του μαχητικού, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν την επιχείρηση.

Στο βίντεο ακούγονται να λένε:

«Πάρε, πάρε».

«Ρε, προσέξτε, μην πάτε κοντά, ρε».

«Αμάν, έγινε έκρηξη».

«Πω ρε π… Προλάβανε να φύγουνε;».

«Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα»

Μαρτυρίες από την περιοχή αποτυπώνουν και τις στιγμές που προηγήθηκαν της πτώσης του Phantom.

Ο Κώστας Παπακώστας, ο οποίος ανέφερε ότι είναι εξοικειωμένος με τον ήχο των αεροσκαφών που πετούν συχνά πάνω από την περιοχή, περιέγραψε μια αλλαγή που αντιλήφθηκε λίγο πριν από τη συντριβή.

«Επειδή ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε μέρα από πάνω μας. Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα. Ένα “ζζζζζ”», ανέφερε.