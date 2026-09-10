Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το κενό… που άφησε ο θάνατός του, τα αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για τα τελευταία λεπτά στο ιατρείο της Καρνεάδου – «Κλειδί» η ιατροδικαστική εξέταση

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Ένα κενό που μεγαλώνει ώρα με την ώρα… μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, του πιο επιδραστικού, ανυπότακτου και εμβληματικού καλλιτέχνη της γενιάς του, τα αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν επιτακτικές απαντήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής και ιατρικής έρευνας. Οι συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του ανθρώπου, που το πέρασμά του από τη ζωή αποτυπώθηκε στο σύνθημα «όσο ζω Μαζώ», έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών που επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν και μετά την ξαφνική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε, στον ρόλο των γιατρών που βρίσκονταν εκεί, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης, καθώς από αυτά θα επιχειρηθεί να αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου και, κυρίως, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε και την κατάρρευσή του.

Το ραντεβού στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η υπόθεση αρχίζει περίπου ένα 24ωρο πριν από την κατάρρευση του 54χρονου καλλιτέχνη.

Το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή του Κολωνακίου, προκειμένου να συζητήσει με γιατρό μια συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί συνεννόηση για τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, την αναζωογόνηση και ενίσχυση του οργανισμού του ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε και, σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθούσε την επόμενη ημέρα.

Περίπου 24 ώρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) ο δημοφιλής τραγουδιστής επέστρεψε στον ίδιο χώρο προκειμένου να υποβληθεί στη θεραπεία.

Η άφιξη στην ιδιωτική δομή και η ξαφνική αδιαθεσία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην ιδιωτική δομή και ξεκίνησε η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκειά της και συγκεκριμένα όταν επιχειρήθηκε η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, ο 54χρονος φέρεται να αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε άμεσα σοβαρή και οι παριστάμενοι στον χώρο προχώρησαν στην κλήση του ΕΚΑΒ.

Η ακριβής ώρα της κλήσης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως την άφιξη των διασωστών.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και τα κρίσιμα λεπτά

Με βάση το χρονικό που έχει μεταδοθεί, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 16:21.

Περίπου επτά λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε διασώστης με μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καθώς η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο και ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με το χρονικό που έχει δημοσιοποιηθεί, η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Η προσπάθεια ανάνηψης στο «Ελπίς»

Από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπίς», άρχισε νέα προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και προσπάθειες ανάταξης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε για περίπου 55 λεπτά.

Στις 17:40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του, σύμφωνα με το χρονικό που έχει μεταδοθεί.

Η Αστυνομία ερευνά τι συνέβη στην ιδιωτική δομή

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησε έρευνα για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Την έρευνα και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας φέρεται να έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ στην υπόθεση συμμετέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ποια ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε και εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην ιδιωτική κλινική, με τους αστυνομικούς να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Στη ΓΑΔΑ ο γιατρός και η σύζυγός του

Αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, εμφανίστηκαν αυτοβούλως για κατάθεση στην Αστυνομία ο γιατρός και ιδιοκτήτης της δομής, καθώς και η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του χώρου φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία και ότι τη διαχείριση των ασθενών και των θεραπευτικών διαδικασιών είχε η σύζυγός του.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου που βρισκόταν στον χώρο.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν από την ιδιοκτησία και τη λειτουργία της δομής προκύπτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή ευθύνες.

Στη συνέχεια κατέθεσε και η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα συνέβησαν κατά την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο.

Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα και η σχετική δικογραφία παραμένουν σε εξέλιξη.

Ποιος πραγματοποίησε τελικά την ιατρική πράξη;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το ποιος είχε τον άμεσο ρόλο στην ιατρική πράξη.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην ταυτότητα και την ειδικότητα του προσώπου που πραγματοποίησε τη διαδικασία, στις ιατρικές αρμοδιότητές του, αλλά και στο εάν η πράξη που επιχειρήθηκε μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν στη διαδικασία συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα ή επαγγελματίες υγείας που δεν έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Στο επίκεντρο η φερόμενη πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε μεταβεί στη συγκεκριμένη δομή προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Το εάν πράγματι είχε προγραμματιστεί ή πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ποιος την ανέλαβε και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες είναι ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν από την έρευνα.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, εάν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό και εάν είχαν αξιολογηθεί ενδεχόμενοι παράγοντες κινδύνου ή αντενδείξεις.

Ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας

Ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης αφορά στην άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια που να καλύπτει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο πλαίσιο του ελέγχου αναμένεται να εξεταστούν ο φάκελος της δομής, η άδεια λειτουργίας της, το αντικείμενο για το οποίο είχε αδειοδοτηθεί, καθώς και το ποιες ιατρικές πράξεις επιτρεπόταν να πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

Έλεγχος και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, έχει ζητηθεί έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι ελεγκτές καλούνται να διαπιστώσουν εάν η λειτουργία του χώρου ήταν σύμφωνη με την άδεια που είχε λάβει και εάν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις μπορούσαν νόμιμα να πραγματοποιούνται εκεί.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την πλήρη αποτύπωση της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο και η κλήση του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και το τηλεφώνημα προς το ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν την ακριβή ώρα της κλήσης, τι ακριβώς αναφέρθηκε στους διασώστες, ποια ήταν η κατάσταση του ασθενούς εκείνη τη στιγμή και ποιες πληροφορίες μεταφέρθηκαν στο πλήρωμα που έφτασε στον χώρο.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να συγκριθούν με τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στην ιδιωτική δομή, αλλά και με τα ιατρικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ακριβής ανασύνθεση του χρονικού διαστήματος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο.

Οι καταθέσεις που αναμένεται να φωτίσουν την υπόθεση

Η έρευνα δεν περιορίζεται στα δύο πρόσωπα που έχουν ήδη καταθέσει.

Οι Αρχές αναμένεται να αναζητήσουν και να εξετάσουν όλους όσοι είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στη δομή, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, αλλά και στη συνέχεια, κατά τη διακομιδή του στο «Ελπίς».

Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών.

Μεταξύ των αμείλικτων ερωτημάτων που καλούνται να απαντηθούν είναι:

Ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του πριν από την άφιξή του;

Ποιες εξετάσεις είχαν προηγηθεί;

Ποιο ήταν το πλήρες ιατρικό ιστορικό που είχε ληφθεί;

Ποιος ανέλαβε την ιατρική διαδικασία;

Τι ακριβώς συνέβη κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα;

Πότε εμφανίστηκαν οι πρώτοι έντονοι πόνοι και τα υπόλοιπα συμπτώματα;

Πότε ακριβώς κλήθηκε το ΕΚΑΒ;

Ποια ήταν η κατάσταση του ασθενούς όταν έφτασαν οι διασώστες;

Πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι τη διακομιδή του στο «Ελπίς»;

Τι συνέβη από την άφιξή του στο νοσοκομείο μέχρι τη διαπίστωση του θανάτου;

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις τα κρίσιμα ερωτήματα

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Το βασικό ερώτημα είναι ποια ήταν η ακριβής αιτία της καρδιακής ανακοπής και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και εάν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση με την ιατρική διαδικασία που είχε προηγηθεί.

Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν υπήρξε ιατρικό σφάλμα, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

Η απάντηση θα προκύψει από τη συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων: της αστυνομικής έρευνας, των καταθέσεων, των στοιχείων του ΕΚΑΒ, του ιατρικού φακέλου, του ελέγχου της αδειοδότησης της δομής και, κυρίως, των ιατροδικαστικών ευρημάτων.

Μέχρι τότε, τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και εάν υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη που συνδέεται με την ιατρική πράξη στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε.