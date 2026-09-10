Ελεύθεροι οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης – Τα στοιχεία που αναμένουν οι Αρχές

Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και η σύζυγός του, η οποία είναι επίσης γιατρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να μην κρατηθούν στη ΓΑΔΑ, καθώς ο εισαγγελέας, αφού ενημερώθηκε για την πορεία της υπόθεσης, έκρινε ότι απαιτείται η συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με τα αίτια του θανάτου, ενώ θα ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και θα συγκεντρωθούν στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επίμαχη θεραπεία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η νομιμότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειών.