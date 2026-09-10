Ελεύθεροι οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης – Τα στοιχεία που αναμένουν οι Αρχές

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης κλινικής στο Κολωνάκι, και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή στην κλινική τους. Η απόφαση ελήφθη εν αναμονή πρόσθετων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ιατροδικαστικής εξέτασης και της διερεύνησης της νομιμότητας λειτουργίας της κλινικής.

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Ελεύθεροι οι γιατροί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, ιδιοκτήτης και σύζυγος, όπου υπέστη ανακοπή και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
  • Δεν κρατήθηκαν στη ΓΑΔΑ, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι απαιτείται η συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα αίτια θανάτου, ενώ εξετάζεται και η νομιμότητα λειτουργίας της κλινικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και η σύζυγός του, η οποία είναι επίσης γιατρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να μην κρατηθούν στη ΓΑΔΑ, καθώς ο εισαγγελέας, αφού ενημερώθηκε για την πορεία της υπόθεσης, έκρινε ότι απαιτείται η συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με τα αίτια του θανάτου, ενώ θα ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και θα συγκεντρωθούν στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επίμαχη θεραπεία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η νομιμότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειών.

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