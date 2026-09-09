Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια που εξετάζονται για αίτια του τροχαίου – Βγήκε από το χειρουργείο η 21χρονη τραυματίας

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Τι συνέβη στα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης; Γιατί ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως; Υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που παραμένουν μετά τη σύγκρουση αστικού λεωφορείου με λεωφορείο του ΚΤΕΛ και την πρόσκρουση που ακολούθησε σε στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες.

Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του Star, οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν ο οδηγός αποσπάστηκε, για παράδειγμα κοιτάζοντας το κινητό του τηλέφωνο ή συνομιλώντας με κάποιον επιβάτη, καθώς και εάν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να δώσει η κάμερα που βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό και καταγράφει όσα συμβαίνουν στην καμπίνα. Από το υλικό της μπορεί να προκύψει τι ακριβώς συνέβη πριν από την πρόσκρουση.

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά πιθανή μηχανική βλάβη. Οι έλεγχοι αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στα φρένα, στο ηλεκτρικό σύστημα και στην ταχύτητα με την οποία κινείτο το λεωφορείο.

Στοιχεία για την ταχύτητα μπορεί να δώσει το GPS, ενώ στο λεωφορείο υπάρχει και τερματικό σύστημα που μεταφέρει άμεσα στο αμαξοστάσιο πληροφορίες για ενδεχόμενες βλάβες. Μέσω των ηλεκτρονικών δεδομένων μπορεί να αποτυπωθεί η κατάσταση του οχήματος πριν από τη σύγκρουση.

Η διερεύνηση αυτών των στοιχείων αναμένεται να δείξει ποιο από τα δύο σενάρια –ή εάν κάποιος άλλος παράγοντας– οδήγησε στο περιστατικό.

Έχασε την κόρη του από τροχαίο στο ίδιο σημείο

Με βουρκωμένα μάτια, ο κ. Νίκος Αβδαμούδης κρατά τη φωτογραφία της 23χρονης κόρης του, που έχασε τη ζωή της από τροχαίο πριν από τρία χρόνια στον ίδιο δρόμο. Όπως καταγγέλλει, ο δρόμος είναι επικίνδυνος.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο του ΚΤΕΛ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη στάση όπου βρίσκονταν πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το λεωφορείο του Οργανισμού εκτελούσε το δρομολόγιο 28, ενώ το λεωφορείο του ΚΤΕΛ εκτελούσε το δρομολόγιο 57.

Από τη σύγκρουση έσπασαν τζάμια και τα καθίσματα γέμισαν θραύσματα, ενώ οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκηνές αναστάτωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη, μία 21χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στις ρόδες του λεωφορείου και το πλαίσιο της στάσης. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες με μοτοσικλέτες, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τις τραυματίες στο νοσοκομείο.

Συνολικά τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες. Η 21χρονη είχε τη σοβαρότερη εικόνα, ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση. Οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η κατάσταση της 21χρονης

Η 21χρονη υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι, η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης εξήλθε από το χειρουργείο και παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου.

Παράλληλα, στη Χειρουργική Κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται μία 62χρονη, η οποία έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν στα καταγεγραμμένα δεδομένα του λεωφορείου τις απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν το όχημα προσκρούσει στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ και στη στάση.