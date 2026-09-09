Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για 2 από τις 4 τραυματίες – Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η 21χρονη

Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΘ, σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με το ένα από αυτά να καταλήγει στη στάση «Καν Καν». Συνολικά τραυματίστηκαν 4 γυναίκες.

Πρόκειται για τη γυναίκα που φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα, ενώ δύο από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν, η 17χρονη και η 50χρονη, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και μεταφέρθηκαν μετά το τροχαίο και έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η 21χρονη, η οποία είναι αιμοδυναμικά σταθερή, φέρει σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση από ομάδα ειδικών, χειρουργών ορθοπεδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους.

Η 17χρονη και η 50χρονη πήραν εξιτήριο, αφού υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή. Παράλληλα στην Α’ χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με ράμματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μια 62χρονη, η κατάσταση της οποίας επίσης δεν εμπνέει ανησυχία.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 21χρονη τραυματίας φέρεται να κατέβαινε από το λεωφορείο του ΚΤΕΛ με το νούμερο 57, όταν παρασύρθηκε από το λεωφορείο της γραμμής 28 και βρέθηκε στο έδαφος. Η 62χρονη φέρεται να περίμενε στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του τροχαίου ενώ η 50χρονη και η 17χρονη ήταν όρθιες μέσα στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ με το νούμερο 28, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν στο εσωτερικό του οχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να καταλήξει σε στάση, σε ένα πολυσύχναστο σημείο, σπέρνοντας τον πανικό, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Η στάση «ΚΑΝ ΚΑΝ» έχει στην κυριολεξία διαλυθεί με συνεργεία να συγκεντρώνουν τα συντρίμμια, ενώ θα ακολουθήσει στη συνέχεια και η μεταφορά του λεωφορείου, καθώς έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, «λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση “Καν Καν”, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο». Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Thesspost.gr, πώς συνέβη το σοβαρό ατύχημα. Όπως είπε, «το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει για να κατέβουν επιβάτες στη στάση. Ακολουθούσε το λεωφορείο της γραμμής 28. Ξαφνικά μπήκε από τα δεξιά για να κάνει στάση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολόγισε τη διαφορά που είχε με το πρώτο λεωφορείο και έτσι καρφώθηκε πάνω στη στάση». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει πάνω σε μια γυναίκα».

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού λεωφορείου επιχείρησε να αποφύγει τη στάση, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και το βαρύ όχημα κατέληξε πάνω της. Επιπλέον, το σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα είναι κατηφορικό, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές, καθώς πρόκειται για βαριά οχήματα και ακόμη και σχετικά χαμηλή ταχύτητα μπορεί να δυσκολέψει την ακινητοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής, αναφέρει πως υπήρξε κάποιο θέμα με τα φρένα του λεωφορείου που βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα «να μην πιάσουν».

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ για το τροχαίο

«Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ».