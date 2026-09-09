Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης – Ο πρωτοποριακός καλλιτέχνης με την αυθεντική λαϊκή φωνή που άλλαξε τη νύχτα

Σαν βόμβα έσκασε η θλιβερή είδηση θανάτου του ιδιαίτερα δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γεώργιος Αποστόλου, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια του Πειραιά. Αν και μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας, η καταγωγή του ήταν από τη Σητεία της Κρήτης, κάτι που διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα.

Μεγάλωσε ακούγοντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές, όπως του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχτισε γρήγορα ένα ρεπερτόριο που ξέφευγε από το πλαίσιο της εποχής. Συνδυάζοντας την εκκεντρική αισθητική με την αυθεντική λαϊκή φωνή, κατάφερε να παντρέψει αριστοτεχνικά τα παραδοσιακά στοιχεία με τους σύγχρονους pop και dance ήχους.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music (τότε Polygram). Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την ξεχωριστή ερμηνεία του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το “Μεσάνυχτα και κάτι”. Η πορεία του δίσκου έδειξε θετικά δείγματα και το 1994 κυκλοφόρησε ο πολύ πετυχημένος δίσκος με τίτλο «Με τα μάτια να το λες». Ο νέος καλλιτέχνης καθιερώθηκε στην συνείδηση του κοινού και χαρακτηριστικό είναι ότι από αυτόν τον δίσκο έγιναν hit παραπάνω από ένα τραγούδια , όπως τα «Μη μου ζητάς», «Τρεις το πρωί», «Τίποτα» και το πασίγνωστο «Ανήκω σ’ εμένα».

Το άλμπουμ “Με τα μάτια να το λες” τον έστειλε στην κορυφή των charts.

Σπουδαίοι συνθέτες δεν άργησαν να εμπιστευτούν στον Γιώργο Μαζωνάκη τις δικές τους δημιουργίες για επόμενες δουλειές τους. Πρόκειται στιχουργούς όπως ο Πάνος Φαλάρας, η Ναταλία Γερμανού και ο Αντώνης Παππάς και ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Την ίδια περίοδο πραγματοποιεί τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του στα μπουζούκια “Caravan” και στο Ποσειδώνιο και η θέση του στην προτίμηση του κόσμου εκτοξεύεται.

Το 1996 κυκλοφορεί το νέο του CD single με τίτλο «Μου λείπεις» όπου το ομότιτλο τραγούδι που περιείχε έγινε mega hit. Ιδιαίτερα όμως αγαπήθηκαν από το κοινό και τα τραγούδια «Τελειώσαμε εδώ» , «Φεύγω για μένα» και «Καταστροφή μου». Την ίδια περίοδο εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο Lido και στη συνέχεια σαν μαγνήτης με την ερμηνεία και το θέαμα που παρουσίαζε , τράβαγε κάθε βράδυ το αθηναϊκό κοινό στα μπουζούκια Bio Bio όπου εμφανιζόταν.

Το 1997,είναι που η ζωή και η καριέρα του Γιώργου βρίσκονται σε ένα σημείο-σταθμό. Κυκλοφορεί το CD single με τίτλο «Λουκέτο» που ξεχώρισε και περιείχε το χαρακτηριστικότερο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη σε με τίτλο «Με λένε Γιώργο» σε μία ιδιαίτερη διασκευή.

Υπολογίζεται ότι η δισκογραφική του δουλειά πούλησε 50.000 αντίτυπα αποτελώντας αναμφίβολα μία από τις πιο πετυχημένες δουλειές του καλλιτέχνη.

Η συνεργασία με τον Γονίδη

Το 1998 ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράζεται τη σκηνή του Rex με τον Σταμάτη Γονίδη. Παράλληλα κυκλοφορεί το νέο του CD με τίτλο «Μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο» το οποίο περιείχε νέες εκδοχές παλαιότερων επιτυχιών ,όπως τα τραγούδια «Δυο καρδιές», «Στο άδειο μου πακέτο», «Φεγγάρια δαχτυλίδια», «Είναι πια αργά» και συνεργάστηκε με τη Μαίρη Λίντα στην ηχογράφηση του τραγουδιού «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Επόμενο πετυχημένο επαγγελματικό βήμα του Γιώργου ήταν η συνεργασία του με το χιπ χοπ συγκρότημα Goin’ Trough σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη και μουσική Μιχάλη Παπαθανασίου και Τάκη Μπουγά έγινε τεράστια -πλατινένια- επιτυχία και το επόμενο CD με τίτλο «Αλλάξανε τα πλάνα μου» έγινε σύντομα χρυσό.

Το 1999 πραγματοποιεί με τους Goin Through συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους εμφανίζεται σε πολλές πόλεις της Αμερικής με μεγάλη επιτυχία καθώς οι θαυμαστές του τον αποθέωναν σε κάθε εμφάνισή του. Την σεζόν 1999-2000 πραγματοποίησε εμφανίσεις στα μπουζούκια με την Νατάσσα Θεοδωρίδου, τον Στέλιο Διονυσίου και τους Εκείνος κι Εκείνος.

Οι εμφανίσεις με Σφακιανάκη, Παπαρίζου και Ρουβά

Τον χειμώνα του 2002-2003 μοιράζεται την σκηνή του νυχτερινού μαγαζιού Γκάζι με τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ τον χειμώνα της σεζόν 2004-2005 ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στη σκηνή του Fever με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά. Τον Δεκέμβριο του 2005 τραγουδάει το σάουντρακ της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς του Μανούσου Μανουσάκη «Κρυφά μονοπάτια» και τον χειμώνα 2005-2006 εμφανίζεται με τη Δέσποινα Βανδή στο REX.

Μάλιστα με την υπογραφή του Φοίβου ηχογράφησε με τη μεγάλη star το ντουέτο με τίτλο «Αμανέ» που έγινε τεράστια επιτυχία και ο κόσμος το λάτρεψε και περιέχεται στο πλατινένιο CD της Δέσποινας, «Στην αυλή του παραδείσου».

Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος πείθει τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή είναι η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση.