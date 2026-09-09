Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Δεν με αγγίζει η Εκκλησία, με το δόγμα δεν τα πάω καλά»

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε για τη σχέση της με την πίστη, τις σπουδές της στη Θεολογία και τη στάση που διατηρεί σήμερα απέναντι στην Εκκλησία, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, το πρωί της Τετάρτης.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, την οποία υποδέχθηκαν στο πλατό η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος, εξήγησε ότι επέλεξε να σπουδάσει Θεολογία προκειμένου να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις γύρω από ζητήματα πίστης, θρησκειών και αιρέσεων, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

«Μπήκα στη Θεολογία, πέρασα το 70% των μαθημάτων και την παράτησα. Πήρα τη γνώση που ήθελα, διαθρησκειακά, σχετικά με τις αιρέσεις. Ήμουν ενθουσιασμένη γιατί ήταν στο ΑΠΘ», ανέφερε.

Η σχέση της με την πίστη και την Εκκλησία

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη σημείωσε ότι το ενδιαφέρον της για το υπερφυσικό και τα ζητήματα πίστης ξεκίνησε από μικρή ηλικία, ενώ στην εφηβεία της επιχείρησε να διερευνήσει προσωπικά τη σχέση της με τη θρησκεία.

«Μου αρέσει το υπερφυσικό από μικρή, πήγαινα στην εκκλησία, ερχόμουν σε επαφή με το δόγμα για να καταλάβω τι πιστεύω. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα στην εφηβεία μου ήταν η Βίβλος, για να δω αν συμφωνώ ή όχι», είπε.

Όπως εξήγησε, η ενασχόλησή της με τη Θεολογία ενίσχυσε την πεποίθησή της ότι η πίστη αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την ίδια, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ότι διαχωρίζει την προσωπική της πίστη από τη σχέση της με την Εκκλησία και το δόγμα.

«Διάλεξα μόνη μου να το ψάξω σαν έφηβη και μετά με τη σχολή επικύρωσα ότι με αφορά πάρα πολύ να πιστεύω. Δεν με αγγίζει η Εκκλησία, με το δόγμα δεν τα πάω καλά», συμπλήρωσε.