Ρέντης: Άρπαξε ταξί και παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό – Συνελήφθη ο 34χρονος Ολλανδός

Στη σύλληψη ενός 34χρονου Ολλανδού, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε ταξί και παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό του κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 15:00, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Ο 34χρονος φέρεται να ακινητοποίησε το ταξί που οδηγούσε ο 57χρονος και στη συνέχεια να τον απομάκρυνε από το όχημα, πριν καθίσει στη θέση του οδηγού και διαφύγει με αυτό.

Ο 57χρονος επιχείρησε να εμποδίσει τη διαφυγή του, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να τον παρασύρει με το ταξί. Ο οδηγός έπεσε στο οδόστρωμα, χωρίς, όπως αναφέρεται, να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Οι αναζητήσεις και η σύλληψη

Μετά την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του οχήματος και του 34χρονου.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ταξί στην περιοχή της οδού Θεμιστοκλέους, όπου είχε εγκαταλειφθεί. Σε κοντινή απόσταση εντόπισαν και τον 34χρονο, τον οποίο ακινητοποίησαν και συνέλαβαν. Σε μία από τις αναφορές, το σημείο της σύλληψης προσδιορίζεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Αγίου Ιωάννου.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για την υπόθεση.