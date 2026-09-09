Θάσος: Σύλληψη 40χρονου για διαρρήξεις σε εκδοτήρια ναυτιλιακών εταιρειών

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Ένας 40χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, για τη συμμετοχή του σε διάρρηξη τριών εκδοτηρίων ναυτιλιακών εταιρειών, τα οποία βρίσκονται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Θάσου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 40χρονος ταυτοποιήθηκε, έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών και την εξέταση οπτικού υλικού, ως ένας από τους δύο δράστες.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. όχημα και ακινητοποιήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θάσου και του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Καβάλας, σε συνεργασία με την Ομάδα Ασφαλείας του Α.Τ. Θάσου.

Κατά την διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, κατασχέθηκαν:

-ένα μαύρο και κόκκινο πατίνι,

-δύο ασύρματοι χειρός με κεραίες και ακουστικά,

-δύο κινητά τηλέφωνα,

-ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο επιβάτη και οχήματος,

-475 ευρώ,

-είδη ρουχισμού και εξοπλισμού που, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονται με τις συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.

Σε βάρος του 40χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης περιουσίας, διακεκριμένη κλοπή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.