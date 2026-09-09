Θάσος: Σύλληψη 40χρονου για διαρρήξεις σε εκδοτήρια ναυτιλιακών εταιρειών

Ένας 40χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, για τη συμμετοχή του σε διάρρηξη τριών εκδοτηρίων ναυτιλιακών εταιρειών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Θάσου. Η ταυτοποίηση του δράστη, που ήταν ένας εκ των δύο, έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και οπτικού υλικού, οδηγώντας στη σύλληψη και την κατάσχεση αντικειμένων, που σχετίζονται με τις αξιόποινες πράξεις.

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Θάσος/ευρήματα από κλοπή σε ναυτιλιακές
Πηγή: Astynomia.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 40χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου 2026, για τη συμμετοχή του σε διάρρηξη τριών εκδοτηρίων ναυτιλιακών εταιρειών, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Θάσου.
  • Ο 40χρονος ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους δύο δράστες, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και εξέταση οπτικού υλικού. Ακινητοποιήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θάσου και του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Καβάλας.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης περιουσίας, διακεκριμένη κλοπή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 475 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και είδη εξοπλισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 40χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, για τη συμμετοχή του σε διάρρηξη τριών εκδοτηρίων ναυτιλιακών εταιρειών, τα οποία βρίσκονται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Θάσου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 40χρονος ταυτοποιήθηκε, έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών και την εξέταση οπτικού υλικού, ως ένας από τους δύο δράστες.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. όχημα και ακινητοποιήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θάσου και του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Καβάλας, σε συνεργασία με την Ομάδα Ασφαλείας του Α.Τ. Θάσου.

Κατά την διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, κατασχέθηκαν:

-ένα μαύρο και κόκκινο πατίνι,

-δύο ασύρματοι χειρός με κεραίες και ακουστικά,

-δύο κινητά τηλέφωνα,

-ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο επιβάτη και οχήματος,

-475 ευρώ,

-είδη ρουχισμού και εξοπλισμού που, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονται με τις συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.

Σε βάρος του 40χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης περιουσίας, διακεκριμένη κλοπή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

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