«Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία»: Το νέο βιβλίο-έκπληξη του Αντώνη Πρέκα

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«Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία» τιτλοφορείται το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Αντώνη Πρέκα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Historical Quest» στα βιβλιοπωλεία, το e-shop και στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως.

Γράφει ο συγγραφέας στο οπισθόφυλλο:

Σαράντα (συν μία) στιγμές. Σαράντα (συν μία) ιστορίες. Σαράντα (συν μία) διαδρομές στον χρόνο.

Κάθε φωτογραφία γίνεται η αφετηρία για χίλιες λέξεις. Ακριβώς χίλιες. Όσες, λένε, αξίζει μία.

Σαράντα (συν μία) αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους και φωτίζουν όσα μένουν έξω από το κάδρο: τα πριν και τα μετά.

Τη δημιουργία και τη φθορά, την προδοσία και τη μοίρα, το κέρδος και την απώλεια, τα όχι και τα ναι. Τις μικρές και τις μεγάλες αποφάσεις που αλλάζουν ζωές.

Όσα αναλαμβάνει η μνήμη.

Και η μνήμη δεν είναι αλάθητη. Είναι ανθρώπινη.

Μακριά από εύκολες κρίσεις και βεβαιότητες, οι αφηγήσεις αυτές δεν υιοθετούν την έννοια της «σωστής πλευράς» της Ιστορίας. Αναζητούν τις μεταβλητές που υφαίνουν την ιστορία της εκάστοτε Ύπαρξης.

Ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, η Μελίνα και ο Μάνος, ο Βέγγος, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη και ο Μπάρκουλης, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Αυλωνίτης, η Σαπφώ Νοταρά και πολλοί ακόμη επιστρέφουν εδώ, όχι ως πρόσωπα της συλλογικής μας μνήμης, ούτε ως αγάλματα φιλοτεχνημένα σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.

Επιστρέφουν ως άνθρωποι, πέρα από τον μύθο τους και τα στερεότυπα.

Οι σαράντα «συ-στάσεις» του παρόντος βιβλίου δεν διεκδικούν την τελευταία λέξη για κανέναν.

Προσκαλούν τον αναγνώστη να κοιτάξει ξανά αυτά τα γνώριμα πρόσωπα. Να αμφισβητήσει αξιώματα και να ανακαλύψει πως πίσω από κάθε στιγμιότυπο ίσως υπάρχει μία ζωή που συνεχίζει να συνομιλεί με τη δική μας.

Γιατί μια φωτογραφία μπορεί να παγώνει μια στιγμή, όμως δεν μπορεί να φυλακίσει τον χρόνο.

Είναι ένα ίχνος, μια σιωπηλή μαρτυρία που τον κρατά αέναο.

ΠΡΟΣΩΠΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(1)-Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: «…έκανε μια μαύρη τελεία (…) και ύστερα πέθανε»

(2)-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 1: «…αλλά δεν μπόρεσα να τη συγχωρέσω τη μάνα αυτή»

(3)-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 2: Ο ύποπτος καμαριέρης, το νόθο παιδί και ο «φόβος»

(4)-Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΛΓΙΝΕΙΩΝ: Η «ερωμένη των Ελγινείων» και ο φιλήδονος Σουλτάνος

(5)-ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ,ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ: «Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα ν’αναπνέω»

(6)-ΜΑΝΟΣ,ΜΕΛΙΝΑ: «Ως δεκαοχτάρης, ήμουν ερωτευμένος μαζί της…»

(7)-ΒΕΜΠΟ, ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ: – Δεν ξέρω τι λες Σοφία για τον Τραϊφόρο, αλλά…

(8)-ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΡΑΝΑ,ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ: «Μη ξεχνάς, θα φύγεις απ’ το θέατρο όταν παντρευτούμε»

(9)-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ: ” Τη χυδαία όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισώ…”

(10)-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ: Δυο ζωές που διανύθηκαν «σαν δύο παράλληλες γραμμές»

(11)- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΤΑΣΙΟΥ: «Ελπίζω. Αν δεν ελπίζω εγώ, ποια θα ελπίζει;…»

(12)-ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ: «Είσαι θύμα ενός χυδαίου και άπρεπου φθόνου…»

(13)-ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η «μοιραία αγγελία» και ο χαφιές της κόκκινης πυτζάμας

(14)-ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΙΔΗΣ: Η Σπιναλόγκα, ο δωσίλογος και το «παλιομισοφόρι» η Φωφώ

(15)-ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ: «Tο κίτρινον θέατρον πρέπει να τιμωρηθή με αίμα»

(16)-ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ: Η «απαγωγή» από τη χήρα, η πρασινάδα και τ’ αλόγατα

(17)-ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ: «Ε, μωρέ, σαν τον Άη Γιώργη τον καβαλάρη μοιάζεις…»

(18)-ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ο Γκάτσος, ο Μουστάκας και το “κυνήγι του τυχαίου”

(19)-ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΤΣΑΣ: «Αυτή υπήρξε η πιο σκληρή στιγμή της καριέρας μου»

(20)-ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: «Να μη με αφήσεις να το πάρω επάνω μου»

(21)-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: «Άλλο ΄Ηλιος κι άλλο… λιακάδα στο Ζάππειο»

(22)-ΣΑΠΦΩ ΝΟΤΑΡΑ: Ένα ακριβό γραμματόσημο για μια «φτηνιάρικη» κακία

(23)-ΓΚΙΖΕΛΑ ΝΤΑΛΗ: «Πείτε στους άντρες σας, πως αν θα ξανάρθουν…»

(24)-ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ: Ο Σπύρος της αθωότητας και ο βρικόλακας της Αντιπάρου

(25)-ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ,ΦΡΟΣΩ ΚΟΚΟΛΑ: «…στο σπίτι που φτιάξαμε από τη δική μας ψυχή»

(26)-ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ: «Δεν ξέρω πού να βολέψω τη Μίνα και τα παιδιά μου»

(27)-ΕΛΕΝΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ας κρατήσουν οι χοροί… Εις το όνομα της Έλενας

(28)-ΤΟΛΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ: «Δώσε μου 300 χιλιάρικα, ή σας σκοτώνω και τους δυο»

(29)-ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ: «Εγώ, αυτή τη σκηνή τη θεωρώ ως το σημείο μηδέν»

(30)-ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ: “Πρόκειται για τον άνθρωπο που με πίκρανε όσο κανείς»

(31) -ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: «Θυμάσαι, που η μητέρα μου φοβόταν μη παντρευτούμε;»

(32)-ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μη του ζητήσεις να κατέβει απ’ τα σύννεφα εν κινήσει

(33)-ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ: «Γεια σου μάγκα μου. Είσαι πιο πολλά από όσα νόμιζες»

(34)-ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ: Από ένα πρόσωπο σε άλλο κι ανάμεσα ερωτικές χηρείες

(35)-ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Κάθε τρίχα που λείπει, μια ικανοποιημένη γυναίκα…»

(36) -SANTE, ΖΩΖΩ ΝΤΑΛΜΑΣ: -Κωνσταντίνε, Ζωζώ Νταλμάς 500 δρχ. – Ζουζώ, ό,τι θέλεις

(37)-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: «Αν δεν σας κάνει αυτός, δεν σας κάνω κι εγώ…»

(38)-ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ: Η «μέθοδος παραγωγής ομαδικού κεφιού» Γούναρη

(39) -ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ: -Δούλευα στη μυελίνη χωρίς να το ξέρω…, μονολόγησε

(40)-ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ: «Στην πρώτη γραμμή, με ένα τυφέκιο του ’40…»

(ΣΥΝ 1)-ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: «Ενδέχεται να δοθεί άδεια και ιδιωτικών τηλεσταθμών»