Ιρλανδία: Συναγερμός για πιθανό drone λίγο πριν από την επίσκεψη Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έρευνα για πιθανή παρουσία drone πάνω από τη Θάλασσα της Ιρλανδίας διεξάγει η ιρλανδική αστυνομία, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα. Η αναφορά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ως περιστατικό με drone, αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της άφιξης του Αμερικανού προέδρου.

Η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει αναφορά για ύποπτο drone, η οποία έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το αντικείμενο εντοπίστηκε πάνω από τη Θάλασσα της Ιρλανδίας, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χώρας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο πράγματι για drone.

Η εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Airnav ανέφερε ότι την ύποπτη παρουσία ανέφερε αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το Δουβλίνο.

Λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Τραμπ

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί την Ιρλανδία το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί στο Δουβλίνο με την ιρλανδική ηγεσία. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο γκολφικό του συγκρότημα στη δυτική Ιρλανδία, όπου διεξάγεται το τουρνουά Irish Open.

Το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο RTÉ επισημαίνει ότι η αναφορά για πιθανό drone είναι πιθανό να προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Το προηγούμενο με την επίσκεψη Ζελένσκι

Οι ιρλανδικές αρχές είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με ανάλογο περιστατικό και τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τότε, αρκετά drones είχαν εντοπιστεί κοντά στο Δουβλίνο, την περίοδο που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιούσε επίσκεψη στη χώρα.

Μετά τα περιστατικά εκείνα, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας είχε δεσμευτεί να διαθέσει 19 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της απειλής από drones.

Σε επιφυλακή η Ευρώπη για τα drones

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στην Ιρλανδία. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή το τελευταίο έτος λόγω επανειλημμένων αναφορών για drones.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στην εναέρια κυκλοφορία.

Τον Αύγουστο, στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, εντοπίστηκε drone που έφερε εκρηκτικά. Οι γερμανικές αρχές έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για το περιστατικό.