Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό 27χρονου μέσα σε μπαρ στην Χαλκιδική – Τον κυνήγησαν και τον άφησαν αναίσθητο

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 27χρονου Γερμανού τουρίστα μέσα σε μπαρ στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου, ενώ από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί, ηλικίας 25 και 21 ετών.

Η επίθεση καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερες ασφαλείας και όπως θα δείτε όλο το περιστατικό διαδραματίζεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο 27χρονος βρίσκεται στο κατάστημα και συνομιλεί με μία 21χρονη κοπέλα, όταν ένας νεαρός τον πλησιάζει και του απευθύνεται σε έντονο ύφος.

Ο Γερμανός τουρίστας φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει και επιχειρεί να απομακρυνθεί. Τότε δύο άνδρες αρχίζουν να κινούνται πίσω του και να τον καταδιώκουν.

Ο πρώτος τον προλαβαίνει, τον αρπάζει και αρχίζει να τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο. Ο 27χρονος χάνει την ισορροπία του και πέφτει μπρούμυτα στο έδαφος, ωστόσο τα χτυπήματα συνεχίζονται.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει και ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος, ενώ το θύμα βρίσκεται ήδη πεσμένο και δέχεται γροθιές, φέρεται να τον κλωτσά στο κεφάλι. Τα χτυπήματα είχαν ως αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε, διαπιστώθηκε ότι εκτός από τα χτυπήματα έφερε και τραύμα στον μηρό, από το οποίο αιμορραγούσε.

Το επεισόδιο, ωστόσο, δεν τελείωσε με τον ξυλοδαρμό του τουρίστα. Σε δεύτερο βίντεο, περίπου δύο λεπτά αργότερα, καταγράφεται νέα ένταση με τη συμμετοχή των δύο νεαρών και ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Ο άνδρας που φέρεται να γρονθοκόπησε πρώτος τον 27χρονο εμφανίζεται να διαπληκτίζεται με παρευρισκόμενους. Στο σημείο φτάνει και ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος πέφτει πάνω σε άτομα που επιχειρούν να συγκρατήσουν τον πρώτο και στη συνέχεια ακολουθεί ανταλλαγή χτυπημάτων και απωθήσεων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας από τους εμπλεκόμενους εμφανίζεται να αρπάζει καρέκλα του καταστήματος και να την εκτοξεύει προς έναν άνδρα.

Καθοριστική, σύμφωνα με το emakedonia.gr, ήταν η παρέμβαση του ιδιοκτήτη του μπαρ, ο οποίος μπήκε ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, απομάκρυνε τους δύο νεαρούς και επιχείρησε να βάλει τέλος στην ένταση.

Ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί

Μετά την έρευνα για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση δύο ατόμων, ηλικίας 25 και 21 ετών.

Οι δύο νεαροί κλήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τι περιέγραψε ο 27χρονος στις Αρχές

Τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης και για τις στιγμές του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη μέσα σε μπαρ στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής φέρεται να έδωσε στις Αρχές ο 27χρονος Γερμανός τουρίστας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, είχε έρθει στην Ελλάδα στις αρχές Ιουλίου για τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπως έκανε κάθε χρόνο. Στη Μεταμόρφωση είχε συναντήσει την οικογένειά του και διέμεναν σε ενοικιαζόμενα καταλύματα της περιοχής.

Το βράδυ της επίθεσης, περίπου στις 21:30, πήγε στο συγκεκριμένο μπαρ μαζί με δύο φίλους του. Οι φίλοι του αποχώρησαν γύρω στις 00:30, όμως εκείνος αποφάσισε να παραμείνει για λίγο ακόμη.

Λίγο πριν φύγει, όπως υποστήριξε, συνάντησε μια 21χρονη γνωστή του, την οποία είχε γνωρίσει το προηγούμενο καλοκαίρι και με την οποία εξακολουθούσε να διατηρεί επαφή μέσω Instagram. Την πλησίασε για να τη χαιρετήσει και οι δυο τους άρχισαν να συζητούν.

Επειδή η μουσική στο κατάστημα ήταν δυνατή, σύμφωνα με όσα φέρεται να εξήγησε, χρειάστηκε να πλησιάσει κοντά στο αυτί της για να μπορέσουν να ακούσουν ο ένας τον άλλον.

Τότε εμφανίστηκε ένας άγνωστος για εκείνον νεαρός. Ο 27χρονος υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε τι ακριβώς του είπε, ούτε σε ποια γλώσσα, ωστόσο θεώρησε από τη συμπεριφορά και τις κινήσεις του ότι ήταν επιθετικός απέναντί του. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να φύγει αμέσως.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, δύο άνδρες άρχισαν να τον κυνηγούν, τον πρόλαβαν και ακολούθησε η επίθεση. Ο ίδιος θυμάται ότι δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια δέχθηκε νέο χτύπημα στο κεφάλι, μετά το οποίο έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε, παρέμεινε για λίγο μέσα στο κατάστημα μαζί με την 21χρονη. Τότε αντιλήφθηκε ότι είχε τραυματιστεί και στο δεξί πόδι και αιμορραγούσε, με κάποιον από τους παρευρισκόμενους να του τοποθετεί γάζα στο τραύμα.

Παρότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε αργότερα, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο, ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει πριν φτάσει, καθώς εξακολουθούσε να αισθάνεται ανασφάλεια και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είχε προκαλέσει την επίθεση.

Ο 27χρονος φέρεται ακόμη να εξέφρασε στις Αρχές την υποψία ότι το περιστατικό ενδεχομένως να σχετιζόταν με πρώην σύντροφο της 21χρονης, καθώς, όπως υποστήριξε, η κοπέλα τού είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ήταν ζηλιάρης και επιθετικός. Διευκρίνισε, πάντως, ότι επρόκειτο αποκλειστικά για δική του υπόθεση και ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν υπήρχε πράγματι τέτοια σύνδεση.

Από την πλευρά της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι από τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό γνώριζε προσωπικά μόνο τον 27χρονο Γερμανό τουρίστα.