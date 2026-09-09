Θεσσαλονίκη: «Τρομάξαμε, έπεσε όλη η στάση πάνω στη γυναίκα» – Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο με το ηλεκτρικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Δύο γυναίκες φέρουν σοβαρά τραύματα, με μία 60χρονη να έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μία 32χρονη κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.
  • Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, συνέβη στη Νεάπολη, όταν ένα εξ αυτών «καρφώθηκε πάνω στη στάση».
  • Οι τραυματίες είναι τέσσερις, με μία 60χρονη να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μία 32χρονη κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα.

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Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.

Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες, μία 60χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, συνέβη στην περιοχή της Νεάπολης.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Thesspost.gr, πώς συνέβη το σοβαρό ατύχημα. Όπως είπε, «το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει για να κατέβουν επιβάτες στη στάση. Ακολουθούσε το λεωφορείο της γραμμής 28. Ξαφνικά μπήκε από τα δεξιά για να κάνει στάση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολόγισε τη διαφορά που είχε με το πρώτο λεωφορείο και έτσι καρφώθηκε πάνω στη στάση».

Ο ίδιος σε σοκ πρόσθεσε: «Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει πάνω σε μια γυναίκα».

Η συγκεκριμένη γυναίκα που εγκλωβίστηκε στη στάση, όταν «καρφώθηκε» το λεωφορείο, χρειάστηκε τη βοήθεια περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν, για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν όλους τους τραυματίες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Τέσσερις οι τραυματίες

Οι τραυματίες είναι τέσσερις. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι μία 62χρονη έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και θα υποβληθεί άμεσα σε αξονική τομογραφία. Μία 21χρονη γυναίκα φέρει κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα.

Οι άλλοι δύο, που επέβαιναν στο λεωφορείο, είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Πρόκειται για μία 17χρονη και μία 50χρονη.

Δείτε βίντεο από το thestival.gr

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο στη Νεάπολη

Δύο λεωφορεία – ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις γυναίκες τραυματισμένες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ, «λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση “Καν Καν”, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο».

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