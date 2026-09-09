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Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Τιτσίνο – Αναφορές για τραυματίες

Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Τιτσίνο – Αναφορές για τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού σταθμού στο καντόνι του Τιτσίνο στην Ελβετία, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης. Το περιστατικό συνέβη κοντά στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για κατάρρευση και τραυματίες.

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Διεθνή Νέα

Ελβετία έκρηξη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις ελβετικές αρχές έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο καντόνι του Τιτσίνο.
  • Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και ενδεχόμενη κατάρρευση στο εργοτάξιο.
  • Η αστυνομία του Καντονιού του Τιτσίνο επιβεβαίωσε την επιχείρηση των αρχών, με ελικόπτερο της Rega να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στις ελβετικές αρχές έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο καντόνι του Τιτσίνο, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού σταθμού Ritom, στο χωριό Πιότα.


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του δικτύου RSI, ενδέχεται να σημειώθηκε κατάρρευση στο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός.

Παράλληλα, οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες.

Η αστυνομία του Καντονιού του Τιτσίνο επιβεβαίωσε στο RSI μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών στον σταθμό παραγωγής ενέργειας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία.

Στο σημείο για τη συνδρομή των επιχειρήσεων διάσωσης έσπευσε και ελικόπτερο της Rega (ελβετική υπηρεσία αεροδιακομιδών).

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο παλιό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο, το οποίο χτίστηκε το 1917 και τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τη σιδηροδρομική γραμμή του Γκότθαρντ.

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου σταθμού, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

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