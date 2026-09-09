Τραγωδία στη Γαλλία: Βρέφος ενός έτους πνίγηκε σε κουβά με χλωρίνη – Οι γονείς «χάζευαν» στα κινητά τους

Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Γαλλία, όπου ένα βρέφος ενός έτους έχασε τη ζωή του, καθώς πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη, ενώ οι γονείς του βρίσκονταν στο σπίτι απασχολημένοι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Μποντί, με τις αρχές να διενεργούν προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία ασθενοφόρο
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βρέφος ενός έτους έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι του, καθώς βρέθηκε «με το κεφάλι βυθισμένο μέσα σε ένα κουβά με νερό και χλωρίνη».
  • Οι γονείς του βρέφους, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα του συμβάντος.
  • Τα μικρά παιδιά ελκύονται από το νερό και μπορούν να πνιγούν αθόρυβα, καθώς το υπουργείο Αθλητισμού προειδοποιεί: «Ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, χωρίς κραυγές, σε μόλις 20 εκατοστά νερού και σε λιγότερο από 3 λεπτά».

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Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα (7/9) στη Γαλλία, όπου ένα βρέφος, μόλις ενός έτους, έχασε τη ζωή του μέσα στο ίδιο του το σπίτι, υπογραμμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο αθόρυβα και αστραπιαία μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Μποντί, στο Σεν-Σεν-Ντενί.

Το άτυχο αγοράκι εντοπίστηκε από τον πατέρα του χωρίς τις αισθήσεις του, «με το κεφάλι βυθισμένο μέσα σε ένα κουβά με νερό και χλωρίνη», σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις έρευνες και επικαλείται η Le Parisien.

Η αστυνομία εκλήθη στο σημείο λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι, όπως επιβεβαίωσε αστυνομική πηγή στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.


Φτάνοντας στο διαμέρισμα, τα διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες κάνοντας ΚΑΡΠΑ στο παιδί, ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, ήταν ήδη αργά και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έδωσαν οι γονείς στους αστυνομικούς, και οι δύο βρίσκονταν εντός της κατοικίας την ώρα του συμβάντος και ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο πατέρας ήταν εκείνος που αντίκρισε το παιδί στον κουβά όταν μπήκε στην κουζίνα. Υποστήριξε ισχυρό σοκ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.


Οι ακριβείς συνθήκες του πνιγμού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ διενεργείται προανάκριση για την «εξακρίβωση των αιτίων θανάτου», όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η περιφερειακή αστυνομία της Σεν-Σεν-Ντενί.

Ένας αόρατος κίνδυνος

Τέτοιου είδους ατυχήματα, δυστυχώς, δεν είναι σπάνια. Τα μικρά παιδιά ελκύονται από το νερό, κινούνται αστραπιαία και μπορούν να πνιγούν εντελώς αθόρυβα.

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Αθλητισμού, το 2025 το 27% των πνιγμών αφορούσε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, κυρίως σε ιδιωτικές πισίνες.

Το υπουργείο προειδοποιεί χαρακτηριστικά: «Ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, χωρίς κραυγές, σε μόλις 20 εκατοστά νερού και σε λιγότερο από 3 λεπτά».

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