Σιακαντάρης: «Δεν έκανα καμία προτροπή προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ» – Η απάντηση μετά τις αντιδράσεις για την ανάρτησή του

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη με την αντιπολίτευση να θεωρεί πως η συγκεκριμένη ήταν προτροπή για μετεκλογική συνεργασία Μητσοτάκη – Τσίπρα – Ανδρουλάκη.

Όλα άρχισαν με την ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη που αναφερόταν στις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και το ενδεχόμενο συνεργασίας κομμάτων της Αριστεράς και της Δεξιάς με στόχο τον αποκλεισμό της Ακροδεξιάς.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Facebook: «Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ».

Δουδωνής: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΕΛΑΣ

Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύτηκε ως αναφορά και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον ίδιο ότι ουσιαστικά ανοίγει συζήτηση για συγκυβέρνηση Τσίπρα με τη ΝΔ.

«Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, προωθεί ανοικτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΕΛΑΣ, με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη και προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.

Όπως αναφέρει ο κ. Δουδωνής, «το κόμμα Τσίπρα μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένης της σύμπτωσης απόψεων Νέας Δημοκρατίας και ΕΛ.Α.Σ σε τόσα ζητήματα πολιτικής. Είναι προφανές – και τώρα εξηγείται – γιατί αυτό το απίθανο πουσάρισμα του μονοψήφιου κόμματος Τσίπρα από όλη τη διαπλοκή, όπως είναι προφανές και γιατί κρύβεται η ραγδαία πτώση που παρουσιάζει τον τελευταίο ένα μήνα».

«Ο ελληνικός λαός όμως έχει άλλα σχέδια. Το μέλλον του δεν είναι μια τέτοιου είδους συγκυβέρνηση. Γι αυτό πρέπει να στηριχθούν οι απόψεις, οι θέσεις και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που αγωνίζεται τίμια και χωρίς εξαρτήσεις», καταλήγει στη δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η διευκρινιστική ανάρτηση Σιακαντάρη

Σήμερα ο Γιώργος Σιακαντάρης επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι: «Οφείλω κάποιες διευκρινίσεις στους καλοπροαίρετους, – οι κακοπροαίρετοι ό, τι και να πω δεν ενδιαφέρονται- για τη χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με το τι πρέπει να πράξουν τα κόμματα της γερμανικής Δεξιάς και Αριστεράς – τονίζω το γερμανικής– για να αποκλείσουν την άνοδο της Ακροδεξιάς στην καγκελαρία».

«Καταρχάς η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ. Στην Ελλάδα δεν είμαστε – ευτυχώς- εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της ΝΔ την είχα γράψει πριν δύο ημέρες στα ΝΕΑ και σε πολλά προηγούμενα άρθρα. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να ηττηθεί και όχι να παραμείνει από την πίσω πόρτα στην εξουσία» συμπλήρωσε.

Τέλος σημειώνει: «Ας σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσίπρας. Στηρίζω με όλη μου τη ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών ριζοσπαστών και πράσινων, αλλά διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ, για όσους δεν το ξέρουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα Αριστερά και τα κεντροαριστερά».

«Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα»

Ο κ. Σιακαντάρης μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του OPEN, «10 παντού», επανέλαβε ότι «ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα, αλλά καθαρά στη Γερμανία».

Απαντώντας στην κριτική Δουδωνή τόνισε ότι «αυτά που είπε ο κ. Δουδωνής είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας», ενώ μίλησε για προσωπική άποψή του που δεν έχει καμία σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος ο κ. Σιακαντάρης τόνισε ότι «δεν βλέπω και δεν συνιστώ καμία τέτοια συνεργασία. Δεν έκανα καμία προτροπή σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ».