Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…»

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Έναν μάλλον απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο είχαν μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Διάστημα και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Σήμερα όμως, είναι και τα εγκαίνια της croissanterie της Ιωάννας Τούνη, τα εγκαίνια της οποίας έχει προαναγγείλει με βίντεο τις προηγούμενες ημέρες, αποκαλύπτοντας ότι στο νέο εγχείρημα συμμετέχει και η μικρή ξαδέλφη της.

Με αφορμή την είδηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι σήμερα στο Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα έγραψε:

«Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κ. Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ανάρτηση δεν έμεινε αναπάντητη από τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος.

«Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», έγραψε ο Πρωθυπουργός.