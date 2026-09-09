Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη είχαν έναν απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο μέσω Instagram, με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη για το Διάστημα και τα εγκαίνια της croissanterie της Τούνη. Η Ιωάννα Τούνη ζήτησε χιουμοριστικά από τον κ. Μητσοτάκη να μην έρθει στα εγκαίνια του "Fat Rat", με τον Πρωθυπουργό να απαντά στο ίδιο ύφος.

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Πολιτική

Μητσοτάκης - Τούνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έναν μάλλον απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο είχαν μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη.
  • Με αφορμή τα εγκαίνια της croissanterie της, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό: «Σας παρακαλούμε κ. Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, απαντώντας: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

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Έναν μάλλον απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο είχαν μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη.

Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Μετά τον Σίσι, συνάντηση με τον Μακρόν – Η ατζέντα της Διεθνούς Διάσκεψης για το Διάστημα και οι ηχηρές απουσίες

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Διάστημα και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Σήμερα όμως, είναι και τα εγκαίνια της croissanterie της Ιωάννας Τούνη, τα εγκαίνια της οποίας έχει προαναγγείλει με βίντεο τις προηγούμενες ημέρες, αποκαλύπτοντας ότι στο νέο εγχείρημα συμμετέχει και η μικρή ξαδέλφη της.

Ιωάννα Τούνη: Ανοίγει «croissanterie» σε έναν από τους πιο διάσημους δρόμους στο Παρίσι – «Τσιρίζω»

Με αφορμή την είδηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι σήμερα στο Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα έγραψε:

«Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κ. Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ανάρτηση δεν έμεινε αναπάντητη από τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος.

«Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», έγραψε ο Πρωθυπουργός.

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