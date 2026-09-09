Ελίζα Βόζεμπεργκ για τουρκική προκλητικότητα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων»

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Σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα ζητά η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τις τουρκικές κινήσεις που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η κ. Βόζεμπεργκ επισημαίνει ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν ήδη κινηθεί θεσμικά, καταθέτοντας επείγουσες ερωτήσεις προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Οι Έλληνες ευρωβουλευτές, καθένας μας από τη θεσμική του θέση ευθύνης, καταθέσαμε επείγουσες ερωτήσεις και αναμένουμε απαντήσεις από την Ύπατη Εκπρόσωπο, Κάγια Κάλλας και από την Επιτροπή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί κάτι περισσότερο από τις συνήθεις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις και τα ψηφίσματα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Η ευρωβουλευτής τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατυπώσει με απόλυτη σαφήνεια τη θέση της απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

«Όμως σήμερα, ειδικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι «δεν αρκούν πλέον γενικόλογες απαντήσεις και καταδικαστικά ψηφίσματα».

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται η ανάγκη για μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή δέσμευση σε περίπτωση που η ένταση οδηγήσει σε σοβαρό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει, η ΕΕ έχει «καθήκον και υποχρέωση» να δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι, σε περίπτωση δημιουργίας έντασης ή, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «ο μη γένοιτο, θερμού επεισοδίου», μια επίθεση κατά της Ελλάδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίθεση κατά της Ευρώπης.

«Επίθεση κατά της Ελλάδας, θεωρείται επίθεση κατά της Ευρώπης και μόνο ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί», υπογραμμίζει η κ. Βόζεμπεργκ.

Αναλυτικά η δήλωση της Ελίζας Βόζεμπεργκ έχει ως εξής:

«Τελευταία βιώνουμε απειλητική, προκλητική και επικίνδυνη στάση από την Τουρκία.

Ανήμερα Δεκαπεντάγουστο, τη γιορτή της Παναγιάς, με προεδρικές αποφάσεις, αποφασίστηκε η δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων, παρανόμων, στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, εκτός τουρκικών υδάτων και με επέκταση, εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Έχουν προηγηθεί ήδη εξαγγελίες, από την Τουρκία, για επικείμενη νομοθέτηση, του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο πρόεδρος Ερντογάν ζητάει επισταμένα, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ενώ διατηρεί το casus belli και έχει απέναντί μας τη στρατιά του Αιγαίου.

Μιλάει για σφετερισμό τουρκικών δικαιωμάτων, αν είναι δυνατόν, με αφορμή, την αμυντική συμφωνία μας με το Ισραήλ και μάλιστα, όταν ο ίδιος εξήγγειλε τεράστια αύξηση, τουρκικών αμυντικών δαπανών, 259%.

Συστηματικά, δηλώνεται επίσημα, από Τούρκους αξιωματούχους, ότι δεν έχουμε δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων, πέραν των 6 μιλίων.

Επίσης, για την επικείμενη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το GSI, η Τουρκία απαιτεί όχι μόνο να ενημερωθεί αλλά και να της ζητηθεί η άδεια.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός των άλλων βεβαίως, δήλωσε άμεσα και απερίφραστα, ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός πώς θα εξοπλίζεται και πώς θα εξοπλιστεί.

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές, καθένας μας από τη θεσμική του θέση ευθύνης, καταθέσαμε επείγουσες ερωτήσεις και αναμένουμε απαντήσεις από την Ύπατη Εκπρόσωπο, Κάγια Κάλλας και από την Επιτροπή.

Όμως σήμερα ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν αρκούν πλέον γενικόλογες απαντήσεις και καταδικαστικά ψηφίσματα. Έχει καθήκον και υποχρέωση να δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση δημιουργίας έντασης ή ο μη γένοιτο, θερμού επεισοδίου, επίθεση κατά της Ελλάδας, θεωρείται επίθεση κατά της Ευρώπης και μόνο ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί.

Το αυτονόητο είναι πλέον αναγκαίο να εκφραστεί με απόλυτο τρόπο».