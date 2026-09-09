Σπάνε τη σιωπή: «Φοβούνται για αντίποινα»

Οι υπεύθυνοι της εθνικής γραμμής SOS, αποκαλύπτουν τι κρύβεται πίσω από τις χιλιάδες κλήσεις για παιδική κακοποίηση που δέχθηκαν φέτος το καλοκαίρι.

Ένα Σάββατο βράδυ. Ένα τηλέφωνο. Μια 15χρονη που αποφασίζει, για πρώτη φορά, να μιλήσει. Στην άλλη άκρη της γραμμής υπάρχει ένας άνθρωπος που την ακούει, την πιστεύει και της δείχνει ότι δεν είναι μόνη.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ιστορία της 15χρονης είναι μόνο μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις, που έφτασαν στην εθνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται παιδιά που βίωσαν κακοποίηση, παραμέληση, απώλεια, βία, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, αλλά και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με καταστάσεις τις οποίες αδυνατούσαν να διαχειριστούν χωρίς βοήθεια.

Από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου του 2026, η εθνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 διαχειρίστηκε 49.818 κλήσεις. Πρόκειται για περίπου 554 κλήσεις καθημερινά, δηλαδή περισσότερες από 23 κλήσεις ανά ώρα.

Την ίδια περίοδο, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, δηλαδή περίπου πέντε κάθε ημέρα. Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, ενημερώθηκαν για τις υποθέσεις, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποστήριξη και την προστασία των παιδιών.

Συνολικά, 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς χρειάστηκε να διαχειριστεί η γραμμή SOS. Σε 181 από αυτές ζητήθηκε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, περίπου τρεις υποθέσεις κάθε δύο ημέρες.

«Το νούμερο για τις αυτοκτονικές τάσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε φέτος το καλοκαίρι ήταν σχεδόν αντίστοιχο με τον συνολικό αριθμό που διαχειριστήκαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό το στοιχείο είναι τρομακτικό και ως κοινωνία πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία», δηλώνει στη Realnews ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Υπάρχουν ακόμη 91 παιδιά που χρειάστηκαν υποστήριξη έπειτα από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες. Παιδιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον θάνατο από ατύχημα, την ενδοοικογενειακή βία, την απώλεια παιδιού ή γονέα, την αυτοκτονία ή τη δολοφονία ενός παιδιού.

Μέσα σε αυτό το αποτύπωμα των αριθμών βρίσκεται η ιστορία μιας 15χρονης. Κάλεσε ένα Σάββατο βράδυ του καλοκαιριού την τηλεφωνική γραμμή 1056. Με δυσκολία και φόβο, ψιθύρισε χαμηλόφωνα ότι δεχόταν βία από την οικογένειά της. Δεν είχε μιλήσει μέχρι τότε σε κανέναν. Ο φόβος για αντίποινα και ο θυμός που περίμενε ότι θα προκαλούσε η αποκάλυψη την κρατούσαν σιωπηλή.

Υπήρχε, όμως, κάτι που θυμόταν. Όπως δηλώνει στην «R» η Γεωργία Αγγελοπούλου, ψυχολόγος και συντονίστρια των γραμμών βοήθειας και υποστήριξης του «Χαμόγελου του Παιδιού» και της εθνικής γραμμής για τα παιδιά SOS 1056, το σχολείο της 15χρονης. είχαν επισκεφθεί ψυχολόγοι και είχαν μιλήσει στα παιδιά για τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια, λέγοντας ότι μπορούν να καλέσουν στο 1056. Εκείνο το βράδυ, η έφηβη θυμήθηκε αυτή τη φράση.

«Από την πρώτη στιγμή, προσπαθήσαμε να της δώσουμε αυτό που περισσότερο είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή, να νιώσει ότι κάποιος την ακούει, την πιστεύει και είναι πραγματικά δίπλα της. Δεν είχε μιλήσει ποτέ γιατί φοβόταν αντίποινα», περιγράφει η ψυχολόγος και προσθέτει: «Το πρώτο ζητούμενο δεν ήταν απλώς να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Ήταν να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Να καταλάβει το παιδί ότι κάποιος το ακούει. Ότι κάποιος το πιστεύει. Ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνο του αυτό που ζει».

Βήμα-βήμα, οι άνθρωποι της γραμμής SOS 1056 κατάφεραν να την ενδυναμώσουν και να την καθοδηγήσουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της. Και η βοήθεια δεν έμεινε στο τηλέφωνο.

Ψυχολόγος βρέθηκε άμεσα στο πλευρό της, παρέχοντάς της την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη και βοηθώντας την, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, να προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνταν για την ασφάλεια και την προστασία της. Για ένα παιδί που είχε μάθει να φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, η κλήση εκείνη ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ήταν το πρώτο βήμα για να βγει από τη σιωπή.

Ιδιαίτερη περίοδος

Όταν το σχολείο κλείνει, η ανάγκη για προστασία δεν κάνει διακοπές… Σύμφωνα με τη Γ. Αγγελοπούλου, το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που συχνά «ξεσκεπάζει» τα προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

«Το καλοκαίρι τα παιδιά και οι έφηβοι περνούν περισσότερες ώρες της ημέρας με τους γονείς και τα συγγενικά πρόσωπα. Οι σχέσεις δοκιμάζονται και καλούνται να βρουν διαύλους επικοινωνίας αλλά και οριοθέτησης», λέει στην «R» η ψυχολόγος και συντονίστρια των γραμμών βοήθειας του «Χαμόγελου του Παιδιού».