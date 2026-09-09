Κυψέλη: Μπάλα που βγήκε εκτός γηπέδου αποκάλυψε τα ανθρώπινα οστά – Ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανίσεων – Τι είπε η Δημογλίδου

Μια μπάλα που αντί να καταλήξει στα δίχτυα κατέληξε εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής προπόνησης ήταν αυτή που οδήγησε στην αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος με τα ανθρώπινα οστά, στην περιοχή της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) όταν η μπάλα έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε σε παρακείμενο, εγκαταλελειμμένο και δύσβατο χώρο. Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας κατευθύνθηκε προς το σημείο για να αναζητήσει τη μπάλα, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τι επρόκειτο να αντικρίσει.

Κατά την αναζήτησή του εντόπισε μια σκισμένη μπλε νάιλον σακούλα. Από το άνοιγμά της προεξείχαν μεγάλα οστά, ενώ ανάμεσα στα ευρήματα διακρινόταν και ανθρώπινο κρανίο.

Αρχικά, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν ήταν βέβαιο τι ακριβώς περιείχε η σακούλα. Όταν όμως πλησίασε και αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ανθρώπινα οστά, κατάλαβε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Απομάκρυνε τα παιδιά και κάλεσε την Αστυνομία

Ο προπονητής φρόντισε αμέσως να απομακρύνει τα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο θέαμα, και στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν το σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο χώρος και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα οστά – Θα εξεταστούν από ανθρωπολόγους

Τα ανθρώπινα οστά περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Παράλληλα, το υλικό αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς ανθρωπολόγους, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά.

Εξετάζεται πότε και πώς βρέθηκαν στο σημείο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και το ερώτημα σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες μεταφέρθηκαν τα οστά στην Αλεπότρυπα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία ανθρώπινων λειψάνων μέσα σε σακούλα σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο δημιουργεί σειρά ερωτημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα.

Ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανισμένων προσώπων

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν φακέλους ανθρώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, τόσο το τελευταίο διάστημα όσο και παλαιότερα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα μπορούν να συνδεθούν με κάποια από τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστεί και η υπόθεση της Κινέζας μεσίτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να συνδέει την υπόθεση της εξαφάνισής της με τα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα.

Τι είπε η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τυπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (9/9) στην ΕΡΤ είπε ότι «οι εξετάσεις θα αποκαλύψουν εάν τα οστά ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που τα οστά βρίσκονται εκεί, καθώς δεν είναι εύκολο μόνο μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων να διαπιστώσουμε πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά.

Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, αρχικά από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και στη συνέχεια να διερευνήσουμε αν τα οστά ανήκουν πιθανώς σε κάποιο πρόσωπο για το οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο παρελθόν».