Ηράκλειο: Διάσωση 97 αλλοδαπών – Δύο επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικό και την Frontex

Οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, προχώρησαν σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο και περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, μεταφερόμενοι με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
  • Εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε σήμερα το πρωί λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς, 55 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.
  • Είχε προηγηθεί το βράδυ της Τρίτης ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όπου περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και διέσωσε 40 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 αλλοδαπών, προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες Αρχές, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, εναέριο μέσο της Frontex, εντόπισε σήμερα (9/9/026) το πρωί λέμβο, με περίπου 57 αλλοδαπούς, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή, επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

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Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τρίτης, ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος, εντόπισε και διέσωσε 40 αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια, νότια των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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