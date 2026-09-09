Ηράκλειο: Διάσωση 97 αλλοδαπών – Δύο επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικό και την Frontex

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Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 αλλοδαπών, προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες Αρχές, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, εναέριο μέσο της Frontex, εντόπισε σήμερα (9/9/026) το πρωί λέμβο, με περίπου 57 αλλοδαπούς, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή, επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τρίτης, ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος, εντόπισε και διέσωσε 40 αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια, νότια των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.