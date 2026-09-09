Τραμπ: Ήξερε για τις βρετανικές κυρώσεις στο Ισραήλ και δεν προέβαλε αντιρρήσεις – Τι ειπώθηκε στο τηλεφώνημα με Μπέρναμ

Σε τροχιά σοβαρής διπλωματικής αντιπαράθεσης εισέρχονται οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ, καθώς το Λονδίνο, με τη στήριξη ακόμη 11 δυτικών κρατών, ανακοίνωσε αυστηρές κυρώσεις κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Την ίδια ώρα, η στάση των ΗΠΑ αποδεικνύεται ουδέτερη έως ανεκτική, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τις προθέσεις των Βρετανών χωρίς να προβάλει καμία αντίρρηση.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Μπέρναμ – Τραμπ

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη Δυτικό αξιωματούχο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση στα βρετανικά σχέδια για την επιβολή κυρώσεων στους ισραηλινούς οικισμούς, όταν ενημερώθηκε σχετικά από τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ σε τηλεφωνική τους επικοινωνία αυτή την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μπέρναμ ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για την πρόθεση του Λονδίνου να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς, καθώς και για μια σειρά από άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην αναχαίτιση της επεκτατικής ισραηλινής πολιτικής στη Δυτική Όχθη, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

«Δεν υπήρξε κανένα αίτημα να καθυστερήσει ή να παγώσει η διαδικασία», δήλωσε ο Δυτικός αξιωματούχος που είχε γνώση του περιεχομένου της συνομιλίας.

Ουδέτερη στάση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Την απουσία ουσιαστικής αντίδρασης από την Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε έμμεσα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Παρότι διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να προσχωρήσουν στο πακέτο κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου —το οποίο υποστηρίχθηκε από ακόμη 11 δυτικές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Γαλλία και ο Καναδάς— απέφυγε επιμελώς να ασκήσει κριτική στο Λονδίνο.

«Είχαμε ενημερωθεί ότι επρόκειτο να λάβουν αυτή την απόφαση. Ακούσαμε τα επιχειρήματά τους για τους λόγους που τους οδηγήσαν εκεί. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο για σταθερότητα. Δεν θέλουμε να δούμε μια έξαρση της βίας ή των εντάσεων στη Δυτική Όχθη σε μια τόσο εύθραυστη περίοδο για την περιοχή», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, γνωστός υποστηρικτής του κινήματος των εποίκων, είχε υιοθετήσει μια εκ διαμέτρου διαφορετική στάση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα τιμωρούσε το Λονδίνο για την επιβολή των κυρώσεων.

«Εάν οι Βρετανοί προχωρήσουν και τους επιβάλουν κάποιου είδους μποϊκοτάζ και κυρώσεις, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές», ανέφερε ο Χάκαμπι στο BBC.

Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε αργότερα στο Axios ότι οι δηλώσεις του Χάκαμπι δεν είχαν συντονιστεί ούτε με τον Λευκό Οίκο ούτε με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποδεικνύοντας ότι δεν εκφράζουν την επίσημη πολιτική της αμερικανικής διοίκησης.

Πάντως, ο Δυτικός αξιωματούχος που μίλησε στους Times of Israel σημείωσε ότι δεν αποκλείεται μια αυστηρότερη αμερικανική αντίδραση τις επόμενες ημέρες, ακόμη κι αν αυτή δεν φτάσει στα άκρα που άφησε να εννοηθούν ο Χάκαμπι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάκαμπι έχει καταδικάσει στο παρελθόν την ακραία βία στη Δυτική Όχθη, αποκαλώντας «Ισραηλινούς τρομοκράτες» τους εποίκους που πολιόρκησαν το παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αποτελούν μια μικρή μόνο μειοψηφία της κοινότητας των εποίκων.

«Έκρηξη» βίας και η στάση του Λονδίνου

Η Δυτική Όχθη έχει γίνει μάρτυρας σχεδόν καθημερινών περιστατικών βίας και παρενόχλησης από Ισραηλινούς εποίκους τους τελευταίους μήνες.

Οι συλλήψεις είναι σπάνιες, με τους επικριτές να κατηγορούν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι ανέχεται ή ακόμη και ενθαρρύνει τις επιθέσεις.

Ανακοινώνοντας το πλαίσιο των κυρώσεων, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ υπογράμμισε ότι το Λονδίνο επιβάλλει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, επιβάλλει κυρώσεις σε εταιρείες και ιδιώτες που διευκολύνουν την επέκταση των οικισμών και αρνείται την έκδοση αδειών για εξαγωγές όπλων και άλλου υλικού που θεωρείται ότι υποστηρίζει ουσιαστικά την ισραηλινή «κατοχή».

Ο Μίλιμπαντ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η βρετανική κυβέρνηση συμφωνεί πως λαμβάνει χώρα «εθνοκάθαρση Παλαιστινίων σε περιοχές της Δυτικής Όχθης — η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Η ισραηλινή κυβέρνηση εθελοτυφλεί απέναντι σε αυτό και, το χειρότερο, μέλη της έχουν προβεί σε δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα για την υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων».

The UK will stand up for what is right. pic.twitter.com/0jbDiQ7vVC — Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 8, 2026



Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση στην πλατφόρμα X, σημείωσε: «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Βρετανία να υπερασπίζεται αρχές. Ζητούμε επί χρόνια τη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα λόγια είναι χωρίς νόημα εάν δεν τα υποστηρίζουμε με πράξεις. Για πάρα πολύ καιρό ήμασταν διστακτικοί να δράσουμε, φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούμε ως αντισραηλινοί».

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι πρόκειται για «προσεκτικά σταθμισμένα, στοχευμένα βήματα που δεν στρέφονται κατά του ισραηλινού λαού, αλλά κατά των απαράδεκτων πολιτικών της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης», προσθέτοντας πως «δεν θα μείνει θεατής ενώ η φρικτή υποφορά συνεχίζει να διογκώνεται και η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών —η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή— δέχεται επίθεση».

In a difficult and dangerous world, a decade on from Brexit, there is a risk that Britain loses the confidence to lead and stand up for its values. I’m not prepared to let that happen. It is more important than ever that Britain stands for something. We have called for years… — Andy Burnham (@andyburnham) September 8, 2026



Στην πρωτοβουλία της Βρετανίας προσχώρησαν άμεσα η Γαλλία και ο Καναδάς, ανακοινώνοντας επίσης απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από τους οικισμούς.

Επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της Γαλλίας σε μια ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε: «Η Γαλλία δεν μπορεί, μέσω του εμπορίου της, να υποστηρίξει μια κατάσταση που απειλεί την ασφάλεια τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων».

La France va mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les Territoires palestiniens occupés, avec onze autres pays qui ont pris des engagements du même ordre. Pourquoi ? Parce que la Cisjordanie est au bord de l’explosion : expansion effrénée de la… pic.twitter.com/mJStC3HgOk — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 8, 2026

Από την πλευρά της, η Ανίτα Ανάντ, ΥΠΕΞ του Καναδά, δήλωσε ότι η χώρα της θα επιβάλει περιορισμούς «τους επόμενους μήνες».

For more than 70 years, successive Canadian governments have held the position that a two-state solution is the way forward for long-term peace that also addresses Israel’s legitimate security concerns. Illegal settlements in the West Bank significantly undermine these… pic.twitter.com/geteRLuLWk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) September 8, 2026

«Κλείστε το Προξενείο στην Ιερουσαλήμ»

Ως άμεση απάντηση στις κυρώσεις, το Ισραήλ απαίτησε από το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ —το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παλαιστινιακή Αρχή— να βάλει λουκέτο, ενημερώνοντας ότι οι διπλωμάτες που υπηρετούν εκεί θα χάσουν τη διαπίστευσή τους εντός 30 ημερών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, οι Βρετανοί εκπρόσωποι που είναι τοποθετημένοι στη διεθνή αποστολή συντονισμού για τη Γάζα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς και οι Βρετανοί διπλωμάτες με έδρα τη Ραμάλα, υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός επτά ημερών.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, που ανέμενε την επιβολή των κυρώσεων, προχώρησε σε έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει την απάντησή της απέναντι στις χώρες που προσχώρησαν στη βρετανική πρωτοβουλία.

Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία και η Σουηδία, οι οποίες προσυπέγραψαν τη βρετανική δράση, διατηρούν επίσης προξενεία στην Ιερουσαλήμ διαπιστευμένα στην Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ ο Καναδάς διατηρεί διπλωματικό γραφείο στη Ραμάλα — περιοχές όπου το Ισραήλ έχει υποχρεώσει και στο παρελθόν διπλωματικές αποστολές σε παύση δραστηριότητας ή κλείσιμο.