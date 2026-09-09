Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

Η 14χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, την περασμένη Κυριακή (6/9/2026), ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία. Οι θεράποντες ιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προχώρησαν στην αποσωλήνωσή της, με την ανήλικη να αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο νοσηλείας.

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Ηλεκτρικά Πατίνια
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελπιδοφόρα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας της 14χρονης που είχε τραυματιστεί σοβαρά με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, την περασμένη Κυριακή. Η ανήλικη ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία και πλέον μεταφέρεται σε απλό θάλαμο νοσηλείας.
  • Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 14χρονης, καθώς η νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου δεν έδειξε ανησυχητικά ευρήματα. Μετά την επιτυχή αυτή εξέλιξη, η ανήλικη αναμένεται να εξέλθει άμεσα από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
  • Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η 14χρονη, επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, διακομίστηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

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Ελπιδοφόρα είναι τα νέα, για την πορεία της υγείας της 14χρονης, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά, σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, την περασμένη Κυριακή (6/9/2026).

Τήνος: Διασωληνωμένη στο «Παίδων» μία 14χρονη έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Ήταν «συνεπιβάτης»

Εκτός Εντατικής και σε σταθερή κατάσταση

Οι θεράποντες ιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 14χρονης, αφού η νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε, δεν έδειξε ανησυχητικά ευρήματα. Έπειτα από την θετική αυτή εξέλιξη, η ανήλικη αναμένεται να εξέλθει άμεσα από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για να συνεχίσει την αποθεραπεία της, σε θάλαμο του νοσοκομείου.

Το χρονικό του ατυχήματος και η διακομιδή

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η 14χρονη, επέβαινε ως συνεπιβάτης στο πίσω μέρος ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο οδηγούσε άλλη μια ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα δύο κορίτσια έπεσαν στο οδόστρωμα.

Η 14χρονη υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα από το Κέντρο Υγείας Τήνου στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».

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