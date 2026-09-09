Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα, για την πορεία της υγείας της 14χρονης, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά, σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, την περασμένη Κυριακή (6/9/2026).

Εκτός Εντατικής και σε σταθερή κατάσταση

Οι θεράποντες ιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 14χρονης, αφού η νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε, δεν έδειξε ανησυχητικά ευρήματα. Έπειτα από την θετική αυτή εξέλιξη, η ανήλικη αναμένεται να εξέλθει άμεσα από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για να συνεχίσει την αποθεραπεία της, σε θάλαμο του νοσοκομείου.

Το χρονικό του ατυχήματος και η διακομιδή

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η 14χρονη, επέβαινε ως συνεπιβάτης στο πίσω μέρος ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο οδηγούσε άλλη μια ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα δύο κορίτσια έπεσαν στο οδόστρωμα.

Η 14χρονη υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα από το Κέντρο Υγείας Τήνου στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».