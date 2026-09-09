Επικό τρολάρισμα στον Τραμπ: Η σατιρική σειρά South Park αλλάζει όνομα σε… «South America»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με το γνώριμο καυστικό τους χιούμορ επιστρέφουν οι δημιουργοί του «South Park», οι οποίοι ανακοίνωσαν τη «μετονομασία» της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων ενόψει της 29ης σεζόν, βάζοντας στο στόχαστρο τις πρόσφατες προεδρικές αποφάσεις και επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δημιουργοί της επιτυχημένης κωμικής σειράς τρολάρουν ανοιχτά τον Αμερικανό Πρόεδρο, γνωστοποιώντας μέσω ανάρτησης στο X την Τρίτη ότι η εκπομπή θα πάρει το όνομα της λατινοαμερικανικής ηπείρου, ως ειρωνικό σχόλιο στην εμμονή του Τραμπ με τη χρήση της λέξης «Αμερική».

«Εμπνευσμένοι από τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα του South Park σε SOUTH AMERICA», ανακοίνωσε η παραγωγή της σειράς, παραπέμποντας στη συντονισμένη απόφαση των δύο τεχνολογικών κολοσσών να προσαρμόσουν τις ονομασίες του Κόλπου του Μεξικού και της Λίμνης Οντάριο στις πλατφόρμες τους, σε συμμόρφωση με τα σχετικά προεδρικά διατάγματα.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce: “Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp Τραμπ: Πρότεινε τη μετονομασία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» βασιζόμενος σε… σατιρική ψευδή είδηση — South America (@SouthPark) September 8, 2026



Στο πλαίσιο του πατριωτικού «κύματος» μετονομασιών που προώθησε ο Τραμπ, ο Κόλπος του Μεξικού μετονομάστηκε σε «Κόλπος της Αμερικής» και η Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής».

Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε τη μετονομασία της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» (New America). Σημειώνεται, πάντως, ότι η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να αλλάξει το όνομα μιας πολιτείας.

Την ανάρτηση συνόδευε μια εικόνα με τη νέα τίτλο της σειράς, όπου η λέξη «America» έχει επικαλύψει τη λέξη «Park» στο αυθεντικό λογότυπο.

Αιχμηρά βέλη στην Paramount

Η καυστική ανάρτηση δεν περιορίστηκε στον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς οι δημιουργοί «ευχαρίστησαν» τη μητρική εταιρεία του «South Park», Paramount, αποκαλώντας την περιπαικτικά «A Skydance Capitulation» (Μια Συνθηκολόγηση της Skydance).

Το ειρωνικό αυτό σχόλιο αποτελεί λογοπαίγνιο με την πλήρη εταιρική ονομασία «Paramount Skydance» -η οποία ανήκει στον σύμμαχο του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον– και αφήνει αιχμές για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που πέτυχε ο ψυχαγωγικός κολοσσός με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η δικαστική διαμάχη είχε ξεκινήσει από αγωγή που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατά της Paramount Global -πριν τη συγχώνευσή της με τη Skydance- και του δικτύου CBS.

Στην αγωγή του, ο Τραμπ ισχυριζόταν ότι το CBS News, που ανήκει στην Paramount, είχε μοντάρει συνέντευξη της υποψηφίου των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις στην εκπομπή «60 Minutes», προκειμένου να την παρουσιάσει με πιο ευνοϊκό τρόπο.

Η υπόθεση έκλεισε τελικά με την Paramount να συμφωνεί στην καταβολή αποζημίωσης ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο όμιλος Paramount Skydance ετοιμάζεται να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ, μετά την έγκριση της συγχώνευσής του με τη Warner Bros Discovery (WBD) ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη διακυβέρνηση Τραμπ — εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η επιστροφή της σειράς στη μικρή οθόνη

Η εικονική αυτή μετονομασία αποτελεί το τελευταίο χρονικά αστείο επικαιρότητας από τους σεναριογράφους Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, το σαρκαστικό χιούμορ των οποίων προκαλεί συχνά αντιδράσεις εδώ και δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι ένα επεισόδιο που σατίριζε τον συνιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, είχε αφαιρεθεί προσωρινά από το τηλεοπτικό πρόγραμμα, μετά τη δολοφονική επίθεση με πυροβολισμούς που δέχθηκε σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα τον Σεπτέμβριο του 2025.

“The Charlie Kirk Show” producer Andrew Kolvet tells Comedy Central to continue airing the #SouthPark episode that mocks Kirk. “As someone who can speak with some authority on this, Charlie loved that he was featured in ‘South Park.’ He told me many times. He would want the… pic.twitter.com/IWMs8v4RJA — Variety (@Variety) September 18, 2025



Η βραβευμένη με Emmy και απροκάλυπτα καυστική κωμική σειρά, που έκανε πρεμιέρα το 1997, αποτελεί σταθερό «αγκάθι» για τη διακυβέρνηση Τραμπ, καθώς είναι από τα λίγα προγράμματα που καταφέρνουν να σατιρίζουν με επιτυχία και τόλμη μια διοίκηση που συχνά εμφανίζεται ανθεκτική στη σάτιρα.

Good morning and Happy Thursday to everyone who LOVES the way the South Park guys absolutely cooked trump in their test season premiere, he is going to HATE the accurate size depiction of his tiny member. Be a shame if everyone retweeted this.https://t.co/tiPMSHyR78 — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) July 24, 2025



Οι Πάρκερ και Στόουν έχουν προκαλέσει επανειλημμένα την οργή του Τραμπ και άλλων στελεχών του κινήματος MAGA. Μεταξύ άλλων, έχουν απεικονίσει τον Τραμπ γυμνό στο κρεβάτι με τον Σατανά, έχουν προβάλει μια animated εκδοχή του με μικρά γεννητικά όργανα, ενώ παρουσίασαν την πρώην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ως δολοφόνο κουταβιών της οποίας το γεμάτο botox πρόσωπο λιώνει κατά διαστήματα.

Satan talking with Trump about Epstein while sleeping with him in new SouthPark. Please keep talking about Epstein! pic.twitter.com/l1qFXHlOlk — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 24, 2025



Η βραβευμένη σειρά ετοιμάζεται να μπει στον 29ο κύκλο της, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Comedy Central, ενώ θα προβάλλεται παγκοσμίως μέσω της πλατφόρμας Paramount+.