Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο σημείο που βρέθηκαν

Ενδελεχώς εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την μακάβρια υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Κυψέλη. Η έρευνα των Αρχών στρέφεται στο ενδεχόμενο η σακούλα με τα οστά να μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο οικόπεδο της Αλεπότρυπας σχετικά πρόσφατα.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η μπλε σακούλα στην οποία βρέθηκαν τα οστά ήταν σε καλή κατάσταση και δεν παρουσίαζε εικόνα που να παραπέμπει σε μακρά παραμονή στο συγκεκριμένο σημείο.

Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για έναν χώρο από τον οποίο καθημερινά περνούν πολλοί αθλητές και γονείς, οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιος να μετέφερε και να άφησε τη σακούλα εκεί το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, το πότε ακριβώς μεταφέρθηκε η σακούλα δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί και αναμένεται να προκύψει από την εργαστηριακή και ανθρωπολογική εξέταση των ευρημάτων.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με βασικό στόχο να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν τα οστά. Έχουν ήδη ανοίξει οι φάκελοι με τις δηλωθείσες εξαφανίσεις, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχει αντιστοίχιση με κάποιο αγνοούμενο πρόσωπο.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή, ενώ αναμένεται και η συνδρομή των ειδικών, προκειμένου να προσδιοριστούν μεταξύ άλλων ο χρόνος παραμονής των οστών στο σημείο και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για τις συνθήκες θανάτου ούτε για το εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δώσουν τις πρώτες κρίσιμες απαντήσεις.

Μπάλα που βγήκε εκτός γηπέδου αποκάλυψε τα ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα, στον λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) , όταν ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής δραστηριότητας έστειλε την μπάλα εκτός του γηπέδου. Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας μετέβη στο σημείο προκειμένου να την αναζητήσει.

Εκεί, σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο, εντόπισε μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ αυτών και ένα κρανίο.

Αμέσως αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία.

Τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και σε ειδικούς ανθρωπολόγους, προκειμένου να εξεταστούν και να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης.

Ο προπονητής αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για μια σακούλα η οποία μπορεί να περιείχε κάποιο ζώο. Όταν, όμως, πλησίασε αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ανθρώπινα οστά.

Τι είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

Όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης (9/9) στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα οστά δεν επιτρέπει την άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκαν.

«Επειδή δεν μιλάμε για ανθρώπινη σορό, αλλά για οστά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί εάν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο», επισήμανε.

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, η πρώτη εξέταση θα πραγματοποιηθεί από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί θα διερευνήσουν εάν τα οστά μπορούν να συνδεθούν με κάποιο πρόσωπο του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί κατά το παρελθόν.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκαν τα οστά στον εγκαταλελειμμένο χώρο μόνο από βιντεοληπτικό υλικό ή καταθέσεις μαρτύρων. Για τον λόγο αυτό θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη επιστημονική διαδικασία, προτού η αστυνομική έρευνα στραφεί σε συγκεκριμένες υποθέσεις εξαφανίσεων.