Πυρά Τσουκαλά κατά Φλωρίδη: Η κυβέρνηση απειλεί τον λαό με τουρκική επιβουλή

Σφοδρά πυρά Τσουκαλά κατά του Φλωρίδη με φόντο τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στη δημόσια τηλεόραση περί «ντου των Τούρκων αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη».

Η αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε “σε εθνική διακινδύνευση” και αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, “θα κάνουν ντου οι απέναντι” μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε «σε εθνική διακινδύνευση» και αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, «θα κάνουν ντου οι απέναντι» μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή.

Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος.

Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική.

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν επιτρέπεται οι Υπουργοί σας να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό σας συμφέρον. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη

Μιλώντας χθες Τρίτη (8/9) στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα καίριο δίλημμα: Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.»

Επιπροσθέτως ο κύριος Φλωρίδης υπογράμμισε πως «εάν το 2020, που έγινε το ντου από την Τουρκία με τους μετανάστες -ντου κανονικό δεν ήταν εκείνο;- Ετοιμάστηκαν 100 – 200 χιλιάδες να μπούνε, τι ήταν; Ήταν κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση στη χώρα τότε, να μην έχετε καμία αμφιβολία η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια τουφεκιά.

Την περίοδο που βγήκε το σκάφος τότε, εκείνη την περίοδο, για να κάνει έρευνες, προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αν δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ για να βγάλει τον στόλο έξω, για ποια Ελλάδα θα μιλάγαμε; Φανταστείτε να πας σε ακυβερνησία, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθειμένος. Θυμίζω τα Ίμια. Τι ήταν τα Ίμια; Απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σημίτης, σου λέει πριν κάτσει στην καρέκλα και καταλάβει ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μη γελιόμαστε τώρα. Η Ιταλία μπορεί να μείνει 100 χρόνια ακυβέρνητη, η Ελλάδα ούτε μια μέρα».