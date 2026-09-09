Χάρι – Μέγκαν: Νέα κόντρα με το Μπάκιγχαμ και τον Κάρολο – «Είμαστε δημόσια πρόσωπα, όχι ιδιώτες»

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Νέος κύκλος τριβών ξεσπά ανάμεσα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το ζεύγος Σάσεξ, καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον χαρακτηρισμό τους ως «ιδιώτες» από τον βασιλιά Κάρολο, διεκδικώντας αντ’ αυτού τον τίτλο των «δημόσιων προσώπων».

Η επιστολή και οι ενστάσεις

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε τη Δευτέρα επιστολή «κατευθυντήριων οδηγιών» εκ μέρους του μονάρχη, επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι δεν επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, αντί να αποδεχθεί την επιστολή —η οποία ξεκαθάριζε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από την εποχή του «Megxit»— η πλευρά του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ προέβη σε μια σειρά από πρωτοφανείς ισχυρισμούς.

Η ομάδα επικοινωνίας των Σάσεξ άφησε να εννοηθεί ότι, παρόλο που ενημερώθηκε μόλις μία ώρα πριν από τη δημοσιοποίηση του κειμένου, οι σύμβουλοι του Παλατιού δεν έδωσαν στον Χάρι τον απαραίτητο χρόνο για να «διευκρινίσει ένα ή δύο σημεία» στην επιστολή, η οποία συντάχθηκε από τον Αυλάρχη κατόπιν εντολής του Βασιλιά.

Συγκεκριμένα, οι Σάσεξ φαίνεται να ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα με τη διατύπωση ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Εν συντομία, η θέση τους είναι ανάλογη με εκείνη ιδιωτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα», ανέφερε η επιστολή.

Από την πλευρά του, το Παλάτι υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο της επιστολής βρισκόταν σε πλήρη αρμονία με την εκπεφρασμένη επιθυμία των Σάσεξ να παραμείνουν «ιδιώτες κατά την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο», τηρώντας τη συμφωνία της «Συνόδου του Σάντριγχαμ» το 2020, μετά την οποία το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ.

«Δημόσια πρόσωπα» αντί για «ιδιώτες»

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μια εντυπωσιακή διαρροή στην εφημερίδα Telegraph: «Ο δούκας φαίνεται πως εναντιώνεται ειδικά με την ιδέα ότι το ζεύγος θα αντιμετωπίζεται ως ιδιώτες. Αν συνέβαινε αυτό, υποστήριξε, δεν θα απαιτούνταν μια τόσο επίσημη οδηγία».

«Οι Σάσεξ προτιμούν τον όρο “δημόσια πρόσωπα” και θα επιθυμούσαν μια αναγνώριση ότι, σε προσωπικό επίπεδο, παραμένουν μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, παρόλο που δεν λαμβάνουν πλέον δημόσια χρηματοδότηση».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει, θεωρώντας ότι η επιστολή είναι επαρκής.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον των ανακτόρων ανέφεραν ότι η επιμονή τους να καταταχθούν ως «δημόσια πρόσωπα» που επιδιώκουν να προβάλλουν τους βασιλικούς τους δεσμούς δημοσίως, αποτελεί απόδειξη για το γιατί το μοντέλο «λίγο μέσα, λίγο έξω» που προτιμούσαν οι Σάσεξ δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι βιώσιμο παράλληλα με τις εμπορικές τους δραστηριότητες.

Το θρίλερ με τους χρόνους ενημέρωσης

Εκπρόσωπος των Σάσεξ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι πιάστηκαν «εξαπίνης» από την ανακοίνωση του Καρόλου, η οποία εστάλη μέσω επιστολής του Λόρδου Μπένιον προς αξιωματούχους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλευρά των Σάσεξ ισχυρίστηκε ότι το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποιήθηκε σε αυτούς στις 13:59. Απάντησαν στις 14:19 «με την ελπίδα» ότι οι Σάσεξ θα είχαν «την ευκαιρία να διευκρινίσουν ένα ή δύο σημεία».

Χωρίς να το γνωρίζει το Παλάτι, ο Χάρι επισκεπτόταν τα Tower Bridge Studios στο Λονδίνο και «δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του» μέχρι τις 15:09.

Στις 15:11 έλαβαν επιβεβαίωση ότι η επιστολή είχε ήδη αποσταλεί στα ΜΜΕ, πέντε λεπτά νωρίτερα.

Το παρασκήνιο

Πηγές προσκείμενες στο ζευγάρι υποστήριξαν ότι ο χρόνος αποστολής της επιστολής επιλέχθηκε εσκεμμένα πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής ασφαλείας Ravec, θεωρώντας ότι ενδεχομένως επρόκειτο για μια προσπάθεια επηρεασμού της απόφασης σχετικά με το αν θα αποκατασταθεί η περιφρούρηση του Χάρι με δαπάνες των Βρετανών φορολογουμένων.

Ωστόσο, η Daily Mail αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εσφαλμένοι και ότι η επιστολή εστάλη για να υπάρξει σαφήνεια ενόψει ενός επιβαρυμένου προγράμματος για τους Σάσεξ.

Παράλληλα, κύκλοι κοντά στον βασιλιά Κάρολο θεωρούν ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να τον διευκολύνει να δει τον γιο του σε ιδιωτικό επίπεδο.