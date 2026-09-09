Ελβετία: Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Φόβοι για εγκλωβισμένους

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Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εγκατάσταση υδροηλεκτρικoύ σταθμού στη νότια Ελβετία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το εργατικό ατύχημα συνέβη στο χωριό Πιότα, σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Τιτσίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί (τοπική ώρα), όπου βρίσκεται ο υδροηλεκτρικός σταθμός Ritom.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού του Τιτσίνο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Blick ότι πρόκειται για ένα «σοβαρό ατύχημα».

Am Mittwochmorgen läuft ein Grosseinsatz im Kraftwerk Ritom in Piotta TI. Es gab eine Explosion. Die Ursache ist noch unklar. https://t.co/bi18mvZwH2 pic.twitter.com/97nxqMw0u1 — Blick (@Blickch) September 9, 2026



«Ένα συμβάν προκάλεσε ζημιές σε τμήμα της εγκατάστασης», δήλωσε.

Έρευνες για τα αίτια

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων βρίσκονται στο σημείο ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι υπό έρευνα, δήλωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου RSI, οι έρευνες εστιάζουν προς το παρόν σε τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα αίτια.

Φόβοι για εγκλωβισμένους

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μεταδίδει το RSI αναφέρουν ότι εικάζεται πως υπάρχουν άτομα καταπλακωμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Eine Explosion löste im Kraftwerk Ritom in Piotta im Tessin Alarm aus, wie mehrere Medien berichten. Es läuft ein Grosseinsatz.https://t.co/qZsPKPiphO — SRF News (@srfnews) September 9, 2026



Όπως μεταδίδει το Rescue Media, τμήμα της κτιριακής υποδομής κατέρρευσε.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν επηρεάστηκε η ιστορική, αρχική υποδομή που χρονολογείται από το 1917 ή το νέο κτίριο που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να εγκαινιαστεί το 2027.

Η εγκατάσταση

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tages-Anzeiger, το έργο της νέας εγκατάστασης ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας είναι ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο τροφοδοτείται με νερό από τη λίμνη Ritom.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία εκμετάλλευσης, Ritom SA, ανήκει κατά 75% στους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB) και κατά 25% στην εταιρεία Azienda Elettrica Ticinese.