Ελβετία: Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Φόβοι για εγκλωβισμένους

Έκρηξη σε εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού στη νότια Ελβετία, στο χωριό Πιότα, είχε ως αποτέλεσμα δύο σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία, ενώ οι έρευνες εστιάζουν σε τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή και υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

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Διεθνή Νέα

Eλβετία έκρηξη
Φωτογραφία: Rescue Media
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού στη νότια Ελβετία. Υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.
  • Το εργατικό ατύχημα συνέβη στο χωριό Πιότα, στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom, γύρω στις 09:30 το πρωί (τοπική ώρα).
  • Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι υπό έρευνα, με τις έρευνες να εστιάζουν σε τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή. Τμήμα της κτιριακής υποδομής κατέρρευσε.

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Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εγκατάσταση υδροηλεκτρικoύ σταθμού στη νότια Ελβετία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Τιτσίνο – Αναφορές για τραυματίες

Το χρονικό του ατυχήματος

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το εργατικό ατύχημα συνέβη στο χωριό Πιότα, σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Τιτσίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί (τοπική ώρα), όπου βρίσκεται ο υδροηλεκτρικός σταθμός Ritom.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού του Τιτσίνο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Blick ότι πρόκειται για ένα «σοβαρό ατύχημα».


«Ένα συμβάν προκάλεσε ζημιές σε τμήμα της εγκατάστασης», δήλωσε.

Έρευνες για τα αίτια

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων βρίσκονται στο σημείο ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι υπό έρευνα, δήλωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου RSI, οι έρευνες εστιάζουν προς το παρόν σε τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα αίτια.

Φόβοι για εγκλωβισμένους

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μεταδίδει το RSI αναφέρουν ότι εικάζεται πως υπάρχουν άτομα καταπλακωμένα κάτω από τα συντρίμμια.


Όπως μεταδίδει το Rescue Media, τμήμα της κτιριακής υποδομής κατέρρευσε.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν επηρεάστηκε η ιστορική, αρχική υποδομή που χρονολογείται από το 1917 ή το νέο κτίριο που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να εγκαινιαστεί το 2027.

Η εγκατάσταση

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tages-Anzeiger, το έργο της νέας εγκατάστασης ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας είναι ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο τροφοδοτείται με νερό από τη λίμνη Ritom.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία εκμετάλλευσης, Ritom SA, ανήκει κατά 75% στους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB) και κατά 25% στην εταιρεία Azienda Elettrica Ticinese.

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