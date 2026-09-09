Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Telekom

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διευθύνοντα σύμβουλου του Ομίλου Telekom, Τιμ Χέτγκες, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου για επέκταση δικτύων οπτικών ινών και 5G. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η σημασία της δημοσιονομικής και πολιτικής σταθερότητας για το επενδυτικό περιβάλλον, καθώς και η ορθή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής θέσης στον τεχνολογικό τομέα.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Τιμ Χέτγκες, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος για δίκτυα οπτικών ινών και 5G.
  • Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα η δημοσιονομική σταθερότητα», τονίζοντας πως η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη για ένα φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον.
  • Συζητήθηκε επίσης η σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον.

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Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Τιμ Χέτγκες, είχε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

«Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα η δημοσιονομική σταθερότητα»

Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, η σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της στον χώρο των νέων τεχνολογιών.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.

Συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη, Ντομινίκ Λερόι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής και η νομική σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.

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