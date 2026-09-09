Slimane: Το βίντεο που «στέλνει» στους θαυμαστές του πριν από τη συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού

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Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγάλη συναυλία του Slimane στην Αθήνα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και αναμενόμενες μουσικές βραδιές του φθινοπώρου.

Ο Slimane, η «απόλυτη φωνή» της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, για να συναντήσει το ελληνικό κοινό κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, στο εμβληματικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Έπειτα από τη θριαμβευτική του πορεία στη Eurovision 2024 με το αισθησιακό «Mon Amour» —που πλέον αποτελεί παγκόσμιο anthem— και μετά από 23 διαδοχικές sold-out εμφανίσεις στην ιστορική Salle Pleyel του Παρισιού, ο Γάλλος σταρ φέρνει στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή του περιοδεία «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour.

Γιορτάζοντας δέκα χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία, ο Slimane επιστρέφει στην ουσία της τέχνης του. Μαζί με τον επί χρόνια στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο, στήνει ένα λιτό αλλά καθηλωτικό σκηνικό, όπου πρωταγωνιστούν μόνο η φωνή, ο στίχος, η ανάσα και η συναισθηματική ένταση.

Η σχέση λατρείας του Slimane με την Ελλάδα μετρά ήδη δυνατές στιγμές, όπως οι δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλλάς τον χειμώνα του 2025.

Αυτή τη φορά, η εμπειρία περνά σε νέα διάσταση στο λόφο του Λυκαβηττού, σε μια βραδιά που υπόσχεται να δονήσει τις αισθήσεις και να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όσων παρευρεθούν.

Δείτε το βίντεο του Slimane

Το Opening Act της βραδιάς θα πραγματοποιήσει ο Good Job Nicky!

Ο Good Job Nicky είναι ένας Έλληνας καλλιτέχνης που συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια ανάμεσα στην alternative pop, την R&B και τη σύγχρονη urban μουσική.

Έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο το 2020 όπου τον ανέδειξε ως μία από τις πλέον υποσχόμενες νέες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δυναμική του για διεθνή απήχηση.

Έχει εμφανιστεί στο εμβληματικό Royal Albert Hall και δίπλα σε ονόματα όπως η Jorja Smith και ο Masked Wolf. Η παρουσία του εκτός συνόρων ενισχύεται μέσα από studio συνεργασίες με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Scott Storch, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την πολυδιάστατη καλλιτεχνική του ταυτότητα μέσα από οπτικοακουστικά project υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής.

Info

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 μ.μ.

(Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30)