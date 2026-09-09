Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ: «Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί για όσα συμβαίνουν γύρω μας»

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εξήγησαν στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τους λόγους που τους ωθούν να εκφράζουν δημόσια τις πολιτικές τους απόψεις, μεταξύ άλλων και για τη στήριξή τους στην Παλαιστίνη, συνδέοντας αυτή τη στάση με τη θεματολογία της νέας τους ταινίας «Bunker» και την κοινωνική ευθύνη των καλλιτεχνών.

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Κρούζ, Μπαρδέμ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να εκφράζουν δημόσια τις πολιτικές τους απόψεις εξήγησαν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
  • Ο Χαβιέ Μπαρδέμ υπογράμμισε ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει όσα θεωρεί σημαντικά, ανεξάρτητα από το επάγγελμά του, προσθέτοντας ότι «έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε και δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο».
  • Η Πενέλοπε Κρουζ χαρακτήρισε «αντιφατικό» το να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία με τόσο έντονο κοινωνικό και ηθικό προβληματισμό και ταυτόχρονα να αρνείται να μιλήσει για την πολιτική πραγματικότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να εκφράζουν δημόσια τις πολιτικές τους απόψεις εξήγησαν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου παρουσίασαν τη νέα τους ταινία «Bunker».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί ρωτήθηκαν για τη δημόσια τοποθέτησή τους σε πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων και για τη στήριξή τους στην Παλαιστίνη.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ υπογράμμισε ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει όσα θεωρεί σημαντικά, ανεξάρτητα από το επάγγελμά του. Όπως σημείωσε, οι καλλιτέχνες διαθέτουν μεγαλύτερη δημόσια προβολή και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

«Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε και δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο», ανέφερε, συνδέοντας τις απόψεις του και με τη θεματολογία της νέας ταινίας.

Από την πλευρά της, η Πενέλοπε Κρουζ χαρακτήρισε «αντιφατικό» το να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία με τόσο έντονο κοινωνικό και ηθικό προβληματισμό και ταυτόχρονα να αρνείται να μιλήσει για την πολιτική πραγματικότητα.

«Υπάρχουν τόσα πολλά μέσα σε αυτή την ταινία, που θα ήταν πραγματικά αντιφατικό να βρίσκομαι εδώ και να λέω: “Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό”», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που πραγματεύεται το «Bunker» αφορούν όλους και επηρεάζουν και τις επόμενες γενιές.

Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι, του οποίου η σχέση δοκιμάζεται όταν ο χαρακτήρας του Ισπανού ηθοποιού, ένας αρχιτέκτονας, αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα υπόγειο καταφύγιο για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας. Η ταινία εξετάζει τον φόβο, την απομόνωση, τις προκαταλήψεις και τα ηθικά διλήμματα που γεννά ένας ολοένα και πιο αβέβαιος κόσμος.

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