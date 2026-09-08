Σάββας Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω από την τηλεόραση»

Ο Σάββας Πούμπουρας έκανε έναν απολογισμό της τηλεοπτικής του διαδρομής, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στο «Μες στην καλή χαρά» και εξήγησε ότι έχει επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθεί από την τηλεόραση.

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Lifestyle

Σάββας Πούμπουρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάββας Πούμπουρας ξεκαθάρισε ότι η σημερινή αποχή του από την τηλεόραση αποτελεί προσωπική και συνειδητή επιλογή.
  • Ο παρουσιαστής μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης, την εμπειρία που αποκόμισε έπειτα από 15 χρόνια παρουσίας.
  • «Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω από την τηλεόραση», δήλωσε, εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος κύκλος έχει ολοκληρωθεί για εκείνον.

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Ο Σάββας Πούμπουρας αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έχει επιλέξει να απέχει από αυτήν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Π.Ο.Π. Μαγειρική» την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Ανδρέα Λάγου και, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής διαδικασίας, μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης, την εμπειρία που αποκόμισε έπειτα από 15 χρόνια παρουσίας, αλλά και τη συνειδητή απόφασή του να απομακρυνθεί.

Η αρχή στην τηλεόραση και η συνεργασία με τη Ναταλία Γερμανού

Ο Σάββας Πούμπουρας αποκάλυψε ότι η τηλεοπτική του πορεία ξεκίνησε το 2008, ενώ είχε προηγηθεί η συμμετοχή του σε διαφημιστικό για το Euro 2004.

«Το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να ’ρθω”. Δεν το είχα στο μυαλό μου ποτέ αυτό», ανέφερε.

Μιλώντας για την περίοδο πριν από την τηλεόραση, σημείωσε ότι εργαζόταν σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, ενώ έκανε έναν συνολικό απολογισμό της εμπειρίας του στον χώρο.

«Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πώς αντιδράς και πώς βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

Η συνειδητή απόφαση να απέχει από την τηλεόραση

Ο Σάββας Πούμπουρας ξεκαθάρισε ότι η σημερινή αποχή του από την τηλεόραση αποτελεί προσωπική και συνειδητή επιλογή, εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος κύκλος έχει ολοκληρωθεί για εκείνον.

«Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω», κατέληξε.

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