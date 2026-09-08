Κατερίνα Καινούργιου: Η αλλαγή στα μαλλιά της μετά την εγκυμοσύνη – «Έχουν αραιώσει αρκετά»

Σε μια αλλαγή που παρατήρησε στα μαλλιά της μετά την εγκυμοσύνη αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι τα μαλλιά της έχουν αραιώσει αρκετά και, για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να ανανεώσει την εμφάνισή της. Έτσι, επισκέφθηκε την κουμπάρα και συνεργάτιδά της, προκειμένου να δώσει περισσότερο όγκο και μήκος στα μαλλιά της, διατηρώντας το χαρακτηριστικό ξανθό χρώμα τους.

«Δεν ξέρω για εσάς, φίλες μου, αλλά μετά την εγκυμοσύνη τα μαλλιά μου έχουν αραιώσει αρκετά… Και κάπου εδώ ήρθε η κατάλληλη στιγμή για ένα little hair refresh», έγραψε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου σε Instagram Story.

Η επιλογή των extensions

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι επέλεξε να τοποθετήσει extensions με την τεχνική των tapes, με στόχο να ενισχύσει τον όγκο και το μήκος των μαλλιών της.

«Μόλις ήρθα στην κουμπαρούλα μου για να τα γεμίσουμε με tapes και να μπούμε στη new season με άλλο μαλλί. Stay tuned», πρόσθεσε.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε φωτογραφία με το νέο της hair look. Η παρουσιάστρια διατήρησε το ξανθό χρώμα των μαλλιών της και επέλεξε μακριά, ίσια μαλλιά με αισθητά περισσότερο όγκο.