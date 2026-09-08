Μάρκος Σεφερλής: Γενέθλια για τον γνωστό ηθοποιό – «Έφτασα λοιπόν να κλείνω τα 58 μου χρόνια χωρίς να το καταλάβω…»

Ο Μάρκος Σεφερλής έγινε 58 ετών και, με αφορμή τα γενέθλιά του, δημοσίευσε μήνυμα στα social media, στο οποίο αναφέρθηκε στη σχέση του με το κοινό και ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

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Μάρκος Σεφερλής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάρκος Σεφερλής συμπλήρωσε τα 58 του χρόνια και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα μήνυμα με αφορμή τα γενέθλιά του.
  • Στην ανάρτησή του, ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στην πορεία των προηγούμενων ετών και ευχαρίστησε την προσωπική του οικογένεια, καθώς και τους ανθρώπους που στηρίζουν τη δουλειά του.
  • «Έφτασα λοιπόν να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω!» σημείωσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα «πολλά και ωραία συναισθήματα» που του έχει προσφέρει η πορεία του.

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Ο Μάρκος Σεφερλής συμπλήρωσε τα 58 του χρόνια και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα μήνυμα με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ο γνωστός κωμικός και ηθοποιός έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρθηκε στην πορεία των προηγούμενων ετών, στη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό του και στα συναισθήματα που, όπως σημείωσε, του έχει προσφέρει η μέχρι σήμερα διαδρομή του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους βρίσκονται δίπλα του και τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στην προσωπική του οικογένεια όσο και στους ανθρώπους που παρακολουθούν και στηρίζουν τη δουλειά του.

Το μήνυμα του Μάρκου Σεφερλή

«Όπως λέω και στην παράσταση “ΓΕΛΑΣ” στο Δελφινάριο, “δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε”! Αυτό, λοιπόν, κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας. Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου!

Έτσι, λοιπόν, έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα!

Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά. Οι “δικοί μου” άνθρωποι! Οι άνθρωποι της “μικρής” προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της “μεγάλης”, της “τεράστιας” οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια!

Σας ευχαριστώ έναν-έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου», έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής.

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