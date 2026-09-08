Κάλαμος: «Θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα» – Παρίσταναν τον Παύλο Ντε Γκρες και προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη

Μια νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα επιτήδειοι, οι οποίοι επικαλούνται αναγνωρίσιμα πρόσωπα για να εισπράξουν χρήματα.

«Κυρία Βιβή, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο». Με αυτή τη φράση επιτήδειοι επιχείρησαν να στήσουν μια καλοστημένη τηλεφωνική απάτη στον Κάλαμο. Η κυρία Βιβή περιέγραψε μιλώντας στο Mega, τον τρόπο που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να την πείσουν ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπροσώπους του… Παύλου Ντε Γκρες.

Οι άγνωστοι τής υποσχέθηκαν ότι δικαιούται να εισπράξει το ποσό των 26.000 ευρώ. Υπήρχε, όμως, μία προϋπόθεση. Προκειμένου να ανοίξει ο απαραίτητος λογαριασμός και να προχωρήσει η διαδικασία, θα έπρεπε πρώτα να καταβάλει ένα ποσό ως προκαταβολή. Για να κάνουν το σενάριό τους ακόμη πιο πειστικό, οι απατεώνες επιστράτευσαν την τεχνητή νοημοσύνη καθώς στη διάρκεια βιντεοκλήσης, στην οθόνη εμφανίστηκε ο «Παύλος Ντε Γκρες». Η ψηφιακή εικόνα κινούνταν, τα χείλη συγχρονίζονταν, όλα έδειχναν… πραγματικά. Ωστόσο η κα Βιβή δεν πείστηκε.

Είναι το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες ημέρες, στο οποίο οι απατεώνες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την ταυτότητα ενός γνωστού δημόσιου προσώπου για να στήσουν την παγίδα τους. Πρόσφατα, θύμα απατεώνα ο οποίος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως δόλωμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο έπεισε μια γυναίκα από την Πάτρα.

«Το κατάλαβα ότι είναι απάτη»

«Με πήρε αρχικά ένας κύριος στο κινητό και μου είπε: ‘Κυρία Βιβή; θα σας συνδέσω με τον “πρίγκιπα Παύλο”’. Λέω κι εγώ τι γίνεται; Λέω για ποιο λόγο; ‘Ε, θα σας εξηγήσει’ μου λέει. Εγώ δεν τον ξέρω τον Παύλο. Και μου λέει: ‘Καλημέρα σας, κυρία μου. Θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και θέλω να– και επιλέγω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό’. Λέω ορίστε; Είστε κι εσείς μία από αυτούς. ‘Παρακαλώ’, του λέω. Μου λέει: ‘Έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα’. Εγώ χαμογέλασα και λέω είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Λέει ‘παρακαλώ, θα περιμένετε. Θα σας πάρει σε λίγο ο ταμίας’. Με πήρε μετά από λίγο ο κύριος στο Viber με βιντεοκλήση όμως και φαινόταν και ένα γραφείο σαν από ταξιδιωτικό γραφείο. Και με πήρε αυτός ο κύριος και μου λέει: ‘Καλημέρα σας από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Αλλά υπάρχει ένα αλλά’. Λέω ‘παρακαλώ’. ‘Είναι’, μου λέει, ‘πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ’. Του λέω ‘δεν έχω να καταθέσω και γιατί να τα καταθέσω’; Λέει ‘για να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός’. ‘Μα δεν γίνεται, δεν έχω’, του λέω. ‘Μα δεν μπορεί. Για να συνεννοηθώ’, μου λέει, ‘με τον πρίγκιπα’. Με κλείνει και με ξαναπαίρνει. Καπάκι. ‘Ξέρετε’, μου λέει, ‘είπε ότι μπορείτε να δώσετε 280. ‘Α’, λέω, ‘θα κάνουμε παζάρια τώρα;’. ‘Ναι, ναι’, μου λέει. ‘Μα δεν έχω, δεν έχω. Πώς να σας το πω; Είμαι συνταξιούχος’», είπε αρχικά.

«Εννοείται. Το κατάλαβα ότι είναι απάτη. Και μου λέει: ‘Ξέρετε, να δανειστείτε’, μου λέει. Λέω ‘από πού να δανειστώ; Δεν έχω πολλούς γείτονες εδώ. Πώς θα δανειστώ’, λέω, ‘από ξένους ανθρώπους;’. ‘Μα, μα θα χάσετε τόσα χρήματα για να μη βάλετε 280 ευρώ;’. ‘Μα δεν μπορώ’, του λέω εγώ. Μου λέει ‘θα ξανασυνεννοηθώ’. Κλείνει και με ξαναπαίρνει. Υποτίθεται ότι μίλησε μαζί του. Λέει ‘δεν γίνεται. Πρέπει να καταθέσετε έστω 280 ευρώ’. ‘Μα ξέρετε κάτι’, του λέω, ‘εγώ δεν έχω κάποιον για να ζητήσω. Πώς θα ζητήσω; Αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα. Να μου καταθέσετε 26.000 μείον τα 280 ευρώ. Και μου λέει ‘μα δεν γίνεται αυτό’. ‘Ε, πώς δεν γίνεται; Αφού δικά μου θα είναι. Αφαιρέστε από εκείνα’. Λοιπόν. Και λέω ‘μα δεν είναι δυνατόν τώρα αυτά να συμβαίνουν’. Και μου λέει ‘περιμένετε λίγο’. Και ύστερα από λίγο με καλούν στο Viber. Βλέπω τον Παύλο όντως. Ήταν σαν φωτογραφία και ανοιγόκλεινε μόνο το στόμα. Είπα εγώ, λέω ‘μα δεν σας ακούω, δεν σας ακούω’. Και με παίρνει αμέσως ο υποτιθέμενος Παύλος ο ίδιος και μου λέει ‘ξέρετε, είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση. Γι’ αυτό το λόγο αλλά σας πήρα για να πεισθείτε ότι είμαι εγώ’. Εγώ κατάλαβα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη αμέσως. Του λέω ‘ευχαριστώ’, λέω, ‘πάρα πολύ για την προσφορά σας, αλλά πρότεινα να μου αφαιρεθούν από τα 26.000, τα όσα τέλος πάντων θέλετε για να ανοίξει ο λογαριασμός’. Λοιπόν, επί περίπου ένα μήνα με έπαιρνε ο ταμίας και πότε μου έλεγε ‘βρήκατε τα χρήματα; Είστε καλά;’. Μου έστελνε μήνυμα. Δεν απαντούσα. Επί ένα μήνα όμως στην κυριολεξία μου έγινε αυτό μέχρι που τους μπλόκαρα. Γιατί φυσικά είχα καταλάβει. Τους μπλόκαρα. Αφού πια με έχει ζαλίσει αυτό», συνέχισε.