Συγκλονιστικό βίντεο από το Μεξικό: Εργαζόμενος σούπερ μάρκετ σώζει 3χρονο κοριτσάκι λίγο πριν το χτυπήσει αυτοκίνητο

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Κάμερα ασφαλείας στην Πουέμπλα στο Μεξικό κατέγραψε τη στιγμή που ένας εργαζόμενος έσωσε την τελευταία στιγμή μικρό κοριτσάκι, λίγο πριν το χτυπήσει αυτοκίνητο.

Όλα έγιναν όταν το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και άρχισε να τρέχει προς τη λεωφόρο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να τρέχει πίσω από το κορίτσι, προσπαθώντας να το σταματήσει. Δεν καταφέρνει να το προλάβει όμως αφού χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο πεζοδρόμιο.

Ένας από τους υπαλλήλους αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, σταματά αμέσως αυτό που κάνει και τρέχει πίσω από το κορίτσι. Ο εργαζόμενος καταφέρνει να το προλάβει, βουτά, το πιάνει και το τραβά μακριά από την κυκλοφορία, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει ένα όχημα.

Heart-stopping footage shows the moment a child was rescued by bystanders after running into traffic, coming perilously close to a moving car. pic.twitter.com/WXfbDhLsa4 — ABC News (@ABC) September 8, 2026

Οι εικόνες πυροδότησαν μια ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη μία πλευρά, οι χρήστες του διαδικτύου επαίνεσαν τα αντανακλαστικά και τη γενναιότητα του νεαρού, ενώ άλλοι επέκριναν την οικογένεια για την αμέλεια της μικρής και, μάλιστα, επέκριναν τη μητέρα επειδή, όπως φαίνεται, δεν ευχαρίστησε τον εργαζόμενο μετά το περιστατικό.