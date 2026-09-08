Συγκλονιστικό βίντεο από το Μεξικό: Εργαζόμενος σούπερ μάρκετ σώζει 3χρονο κοριτσάκι λίγο πριν το χτυπήσει αυτοκίνητο

Κάμερα ασφαλείας στην Πουέμπλα του Μεξικού κατέγραψε τη στιγμή που ένας εργαζόμενος σούπερ μάρκετ έσωσε ένα 3χρονο κοριτσάκι από επικείμενο τροχαίο ατύχημα, αφού το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και έτρεξε προς τη λεωφόρο. Το περιστατικό πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επαίνους για τη γενναιότητα του εργαζόμενου και κριτική για την οικογένεια

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΜΕΞΙΚΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστική στιγμή στο Μεξικό: Ένας εργαζόμενος σούπερ μάρκετ έσωσε την τελευταία στιγμή ένα 3χρονο κοριτσάκι, λίγο πριν το χτυπήσει αυτοκίνητο.
  • Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και έτρεξε προς τη λεωφόρο, με τον εργαζόμενο να το προλαβαίνει και να το τραβά μακριά από την κυκλοφορία, δευτερόλεπτα πριν φτάσει όχημα.
  • Οι εικόνες πυροδότησαν ευρεία συζήτηση στα social media, με τους χρήστες να επαινούν τον εργαζόμενο και άλλους να επικρίνουν την οικογένεια για την αμέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κάμερα ασφαλείας στην Πουέμπλα στο Μεξικό κατέγραψε τη στιγμή που ένας εργαζόμενος έσωσε την τελευταία στιγμή μικρό κοριτσάκι, λίγο πριν το χτυπήσει αυτοκίνητο.

Όλα έγιναν όταν το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και άρχισε να τρέχει προς τη λεωφόρο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να τρέχει πίσω από το κορίτσι, προσπαθώντας να το σταματήσει. Δεν καταφέρνει να το προλάβει όμως αφού χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο πεζοδρόμιο.

Ένας από τους υπαλλήλους αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, σταματά αμέσως αυτό που κάνει και τρέχει πίσω από το κορίτσι. Ο εργαζόμενος καταφέρνει να το προλάβει, βουτά, το πιάνει και το τραβά μακριά από την κυκλοφορία, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει ένα όχημα.

Οι εικόνες πυροδότησαν μια ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη μία πλευρά, οι χρήστες του διαδικτύου επαίνεσαν τα αντανακλαστικά και τη γενναιότητα του νεαρού, ενώ άλλοι επέκριναν την οικογένεια για την αμέλεια της μικρής και, μάλιστα, επέκριναν τη μητέρα επειδή, όπως φαίνεται, δεν ευχαρίστησε τον εργαζόμενο μετά το περιστατικό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ