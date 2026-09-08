«Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία»: Ξεχωριστή συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο

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Το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

«Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία»

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνειών.

Συμμετέχουν, αφιλοκερδώς, αλφαβητικά οι καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου , Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάττι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη.

Τιμές εισιτηρίων

Αρένα Ζώνη Α: 40 € + 10€ για το Όλοι Μαζί Μπορούμε

40 € + 10€ για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Αρένα Ζώνη Β: 30 € + 10€ για το Όλοι Μαζί Μπορούμε

30 € + 10€ για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Κερκίδες: 15 € + 5 € για το Όλοι Μαζί Μπορούμε

15 € + 5 € για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Άτομα με αναπηρία (αμαξίδιο): 10€ & συνοδός δωρεάν

Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω της ticketmaster.gr ή πατήστε εδώ.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.