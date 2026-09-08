Πύργος του Άιφελ: «Έκρυψαν» γυναίκες εργαζόμενες κατά την επίσκεψη ινδουιστικής αντιπροσωπείας – Έρευνα μετά τις καταγγελίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έρευνα άρχισαν οι γαλλικές αρχές μετά τις καταγγελίες ότι γυναίκες εργαζόμενες στον Πύργο του Άιφελ κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους και να μη βρίσκονται σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης πολυμελούς ινδουιστικής αντιπροσωπείας. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση του προσωπικού, προσωρινό κλείσιμο του μνημείου και πολιτικές παρεμβάσεις στη Γαλλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν περίπου 100 άτομα που συνδέονται με την ινδουιστική οργάνωση Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) πραγματοποίησαν ιδιωτική επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς η αντιπροσωπεία περνούσε από τους χώρους του μνημείου, γυναίκες υπάλληλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους ώστε να αντικατασταθούν από άνδρες συναδέλφους τους, αναφέρει το Sky News.

«Καθώς περνούσε η αντιπροσωπεία, ζητήθηκε από τις γυναίκες να φύγουν από τις θέσεις εργασίας τους ώστε άνδρες να πάρουν τη θέση τους», δήλωσε η εκπρόσωπος των συνδικαλιστών, Ντιάν Νταβουάν.

Έκλεισε προσωρινά ο Πύργος του Άιφελ

Η ένταση που προκλήθηκε από το περιστατικό κλιμακώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η λειτουργία του μνημείου.

Στη βάση του Πύργου του Άιφελ είχαν τοποθετηθεί πινακίδες που ενημέρωναν τους επισκέπτες ότι «η έναρξη λειτουργίας του Πύργου του Άιφελ καθυστερεί για λειτουργικούς λόγους», σύμφωνα με το Le Parisien. Το μνημείο έκλεισε αργότερα τη Δευτέρα, ενώ επαναλειτούργησε την Τρίτη.

Η Νταβουάν εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι ήθελαν αφενός να ανοίξουν διάλογο με τη διοίκηση και αφετέρου να διασφαλίσουν ότι «οι γυναίκες δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο στην εταιρεία».

Σύμφωνα με την ίδια, η διοίκηση ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό για το περιστατικό.

«Η ισότητα δεν σταματά στους πρόποδες των μνημείων μας»

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα «το συντομότερο δυνατό», αναγνωρίζοντας ότι η οργή και η δυσαρέσκεια των εργαζομένων είναι «δικαιολογημένες».

«Είναι επείγον να χυθεί άπλετο φως στα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή τη διαμαρτυρία», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Και πρόσθεσε: «Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν θα σταματήσει ποτέ στους πρόποδες των ιστορικών μας μνημείων, ούτε πουθενά αλλού σε αυτή την πόλη. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού, για όλους».

Je prends connaissance du mouvement de colère des salarié·es de la tour Eiffel et je veux leur dire que leur mécontentement est légitime. Il n’est pas acceptable que de telles conditions puissent être tolérées. Ce ne sont ni mes valeurs, ni celles que doit porter la tour Eiffel,… https://t.co/3srttJpxPo — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 7, 2026

Στο περιστατικό παρενέβη και η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, η οποία έστειλε σαφές μήνυμα μέσω X.

«Το να καλωσορίζουμε τους άλλους δεν σημαίνει ποτέ ότι εγκαταλείπουμε τις αξίες μας. Στη Γαλλία, οι γυναίκες είναι πλήρως παρούσες στη δημόσια ζωή. Κανείς δεν τους λέει να γίνουν αόρατες», ανέφερε.

Τι απαντά η ινδουιστική οργάνωση BAPS

Η BAPS ανέφερε ότι τα μέλη της βρίσκονταν στη Γαλλία για εκδηλώσεις που σχετίζονταν με τα εγκαίνια ενός ινδουιστικού ναού στα προάστια του Παρισιού.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ είχε προγραμματιστεί στην αρχή του ωραρίου λειτουργίας, λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών της αντιπροσωπείας και με στόχο να μην υπάρξει αναστάτωση για τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι, εξ όσων γνωρίζει, σε κανένα σημείο δεν εμποδίστηκε η πρόσβαση οποιουδήποτε στον Πύργο του Άιφελ, ωστόσο εξέφρασε τη λύπη της για όσα συνέβησαν.

«Από όσο γνωρίζουμε, σε κανένα σημείο δεν εμποδίστηκε κανείς να έχει πρόσβαση στον Πύργο του Άιφελ. Παρ’ όλα αυτά, ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε στενοχώρια ή αναστάτωση προκλήθηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Εκπρόσωπος της SETE, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ, δεν έχει απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.