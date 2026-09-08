Εκρήξεις σε Αχαρνών και πλατεία Αμερικής: Αλβανός κρατούμενος ερευνάται ως πιθανός ηθικός αυτουργός

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένας Αλβανός κρατοούμενος, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτουργός των δύο εκρηκτικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9) σε καταστήματα στην Αχαρνών και στην πλατεία Αμερικής.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι οι δύο επιθέσεις να εντάσσονται σε οργανωμένη ενέργεια και να αποτελούν απειλητικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος κρατούμενος ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για τις δύο επιθέσεις. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραμένει υπό διερεύνηση από τους αξιωματικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας θεωρείται το υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βίντεο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία άτομα να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους.



Η πρώτη επίθεση στην οδό Αχαρνών

Η πρώτη από τις δύο επιθέσεις σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4:30 τα ξημερώματα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αχαρνών, στην περιοχή μεταξύ Ομόνοιας και Βικτώριας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, άγνωστος δράστης αφαίρεσε μεταλλική σχάρα φρεατίου από το σημείο και τη χρησιμοποίησε για να σπάσει την τζαμαρία του καταστήματος.

Στη συνέχεια φέρεται να πέταξε στο εσωτερικό της επιχείρησης εκρηκτικό μηχανισμό.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη αλλά και στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ θραύσματα από τα τζάμια διασκορπίστηκαν στο πεζοδρόμιο.

Την ώρα της επίθεσης το κατάστημα ήταν κλειστό και, ως εκ τούτου, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή συνεχίστηκε κανονικά, ενώ αποκλείστηκε μόνο το τμήμα του πεζοδρομίου μπροστά από την επιχείρηση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Η δεύτερη επίθεση στην πλατεία Αμερικής

Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 4:55 τα ξημερώματα, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση σε κατάστημα στην πλατεία Αμερικής.

Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε μεταλλική σχάρα φρεατίου για να σπάσει η τζαμαρία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος χειροβομβίδα επιθετικού τύπου.

Η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών, αλλά και ο παρόμοιος τρόπος δράσης, έχουν οδηγήσει τις Αρχές στην εκτίμηση ότι οι δύο επιθέσεις πιθανότατα συνδέονται.

Η σχέση των δύο επιχειρήσεων

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι και η σχέση μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Οι δύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης, ενώ οι ιδιοκτήτες τους φέρεται να διατηρούν φιλικές σχέσεις και να συνεργάζονται σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δύο επιθέσεις ενδέχεται να αποτελούν μέρος της ίδιας ενέργειας και να είχαν κοινό στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δίωξη Εκβιαστών εξετάζει εάν τα δύο χτυπήματα είχαν χαρακτήρα απειλής ή εκβιασμού προς τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Το σενάριο αυτό, ωστόσο, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Δεν συνδέεται ο συνοικιακός φούρνος στην Καλλιθέα

Νωρίτερα, περίπου στη 1 τα ξημερώματα, είχε σημειωθεί ξεχωριστή επίθεση σε συνοικιακό φούρνο στην Καλλιθέα.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με τις επιθέσεις στα δύο καταστήματα της Ομόνοιας και της πλατείας Αμερικής. Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.