Haaretz: Ο Νετανιάχου γνώριζε για επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου – Η προειδοποίηση των ΗΑΕ και το κρυφό κανάλι «hudna»

Σφοδρά πυρά κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσαν την Τρίτη ηγέτες της ισραηλινής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τον ακατάλληλο να κυβερνά τη χώρα, στον απόηχο νέων αποκαλύψεων της εφημερίδας Haaretz, που φέρουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να τον είχαν προειδοποιήσει προσωπικά λίγες ημέρες πριν από τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η διαδρομή της προειδοποίησης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, το οποίο αποτελεί απόσπασμα από το επικείμενο βιβλίο δημοσιογράφων της, «Όμηροι: 843 Ημέρες Εγκατάλειψης» (Hostages: 843 Days of Abandonment), ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μίλησε μέσω ειδικής κρυπτογραφημένης συσκευής με τον Νετανιάχου μιάμιση εβδομάδα πριν από το χτύπημα και τον ενημέρωσε ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια μείζονα επιχειρησιακή ενέργεια.

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ —ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα από τις ισραηλινές δυνάμεις— είχε προειδοποιήσει πρώην Παλαιστίνιο αξιωματούχο ότι η οργάνωση προετοίμαζε «μια τρομακτική επιχείρηση», την οποία περιέγραψε ως «σεισμό».

Ο πρώην Παλαιστίνιος αξιωματούχος διαβίβασε το μήνυμα σε σύμβουλο των Εμιράτων, ο οποίος με τη σειρά του το παρέδωσε στον ηγέτη των ΗΑΕ, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Η ισραηλινή εφημερίδα, επικαλούμενη κυρίως ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε με σχετική ψυχραιμία στην προειδοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς σκόπευε να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή της Δυτικής Όχθης και διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο.

Αργότερα, ο μπιν Ζαγέντ μοιράστηκε την ίδια προειδοποίηση και με τον διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, μεταφέροντάς του την αίσθηση ότι «κάτι εκεί πέρα πρόκειται να εκραγεί».

Ο διοικητής της Σιν Μπεντ, ο επικεφαλής της Μοσάντ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δεν έμαθαν ποτέ για την προειδοποίηση του μπιν Ζαγέντ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ομαλοποιήσει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020 στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ κατά την πρώτη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Γραφείο του Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα της εφημερίδας ως «ένα απόλυτο ψέμα», διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνομιλία με τον ηγέτη των Εμιράτων κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Το μυστικό κανάλι «hudna» με τη Χαμάς

Η προειδοποίηση των ΗΑΕ βασίστηκε στο παρασκήνιο των προηγούμενων μηνών. Με τη γνώση και την έγκριση του Νετανιάχου, το Ισραήλ διεξήγαγε μυστικές συνομιλίες με τη Χαμάς για μια «hudna» (εκεχειρία) με στόχο μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση στη Γάζα.

Οι επαφές ξεκίνησαν στις αρχές του 2023. Ο Σινουάρ όρισε τον Γκάζι Χαμάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ενώ επιστρατεύτηκε και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Φατάχ με το ψευδώνυμο «Coal Eyes» ως ενδιάμεσος. Από την ισραηλινή πλευρά συμμετείχε στέλεχος της Σιν Μπετ αρμόδιος για τους ομήρους.

Το κανάλι αυτό κρατήθηκε μυστικό ακόμα και από την Αίγυπτο. «Όλο αυτό το άμεσο κανάλι αποκρύφθηκε από τους Αιγύπτιους, από φόβο μήπως θιχτούν που τους εξαιρέσαμε», αναφέρει μέλος της ομάδας της Σιν Μπετ, «και ως εκ τούτου έγινε ένα προσωπικό κανάλι που καλλιέργησε ο Νετανιάχου».

Οι συνομιλίες κάλυπταν τη σταδιακή άρση του αποκλεισμού, τη δημιουργία εμπορικών ζωνών, την παροχή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Gaza Marine («G 4 G» – Gas for Gaza) και τη διέλευση Παλαιστινίων μέσω Αιγύπτου.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2023, τα οικονομικά ζητήματα είχαν συμφωνηθεί και απέμενε η ανταλλαγή κρατουμένων. Για την επιστροφή των Ισραηλινών Αβέρα Μενγκίστου, Χισάμ αλ-Σαγέντ και των σορών των Χαντάρ Γκολντίν και Ορόν Σαούλ, η Χαμάς υποχώρησε τελικά στην αποφυλάκιση 50 Παλαιστινίων.

Πηγή ασφαλείας επιβεβαιώνει στη Haaretz: «Έως τα τέλη Αυγούστου 2023, ο Νετανιάχου ενέκρινε την αποφυλάκιση 30 κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων 20 που εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης, οι οποίοι θα επιλέγονταν από τη Σιν Μπετ».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου ανέβαλλε συνεχώς τη σύγκληση της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής για να επικυρωθεί η συμφωνία, επικαλούμενος φόβους για διαρροές, αλλά πιθανότατα φοβούμενος τις αντιδράσεις των ακροδεξιών εταίρων της κυβέρνησής του.

Το μοιραίο λάθος της στρατηγικής συγκράτησης

Πρώην υποστράτηγος των IDF καταθέτει ότι άκουσε «περισσότερες από μία φορές τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Χέρτσι Χαλέβι, να ασκεί κριτική στην πολιτική συγκράτησης του Νετανιάχου».

Ο Χαλέβι συνήθιζε να παρομοιάζει την κατάσταση σε συσκέψεις: «Είναι σαν να έχεις ένα καρφί που προεξέχει από τον τοίχο του σπιτιού σου και, αντί να το βγάλεις, μαζεύεις όλα τα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και τους λες: ‘Κάθε φορά που περνάτε από εδώ, να προσέχετε το καρφί’. Όταν συμφωνήσαμε να ζήσουμε με το καρφί, δεν καταλάβαμε ότι αυτό που θα συνέβαινε στο τέλος είναι ότι αντί να το βγάλουμε από τον τοίχο, θα καρφωνόμασταν πάνω του».

Παράλληλα, οι πολιτικές αναταράξεις στο Ισραήλ, η περίοδος της πανδημίας και οι πέντε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ενίσχυσαν την πεποίθηση στον «άξονα της αντίστασης» ότι το Ισραήλ βρισκόταν σε κατάσταση αδυναμίας.

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, σε επιστολή του προς τη Χεζμπολάχ με την οποία καλούσε τον Χασάν Νασράλα να συμμετάσχει στην επίθεση, ο Γιαχία Σινουάρ μαζί με τους Μοχάμεντ Ντέιφ και Μαρουάν Ίσα έγραφαν: «Όταν διαβάσετε αυτά τα λόγια μας, χιλιάδες μαχητές τζιχάντ από τις Ταξιαρχίες Ιζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ θα έχουν βγει για να επιτεθούν σε στόχους της εγκληματικής σιωνιστικής κατοχής… Θα παραβιάσουν τον φράχτη διαχωρισμού για να αναμετρηθούν και να πολεμήσουν τις δυνάμεις κατοχής, να καταλάβουν στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις στην περιοχή και να αιχμαλωτίσουν πολλούς στρατιώτες της κατοχής».

Σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των πολιτικών του αντίπαλων ενόψει των επικείμενων εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην διοικητής του στρατού και κύριος ανταγωνιστής του Νετανιάχου, κατηγόρησε τον επί σειρά ετών πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τις ευθύνες του για τα κενά ασφαλείας και καταφεύγει σε «αξιολύπητες» δικαιολογίες — όπως το ότι δεν τον ξύπνησαν αρκετά νωρίς το πρωί της επίθεσης.

«Ο Νετανιάχου έλαβε δεκάδες προειδοποιήσεις για την 7η Οκτωβρίου και τις αγνόησε όλες. Είναι ακατάλληλος», έγραψε ο Άιζενκοτ στην πλατφόρμα X.

עוד ועוד סימנים מעידים: נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל השבעה באוקטובר. לפי הפרסום הבוקר, הוא קיבל התרעה מפורשת, ימים לפני הטבח, מנשיא איחוד האמירויות לגבי כוונות סינוואר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מי לא העיר את מי? סביבתו מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה והבגידה… pic.twitter.com/H9UtJFWmzq — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) September 8, 2026



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος στις εκλογές, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου φέρει «προσωπική και άμεση ευθύνη» για τους θανάτους της 7ης Οκτωβρίου.

«Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί στη θέση του ούτε για ένα λεπτό ακόμα», δήλωσε ο Μπένετ.

הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר – אמת. נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו.

ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) September 8, 2026

Η στρατηγική Νετανιάχου

Για χρόνια, ο Νετανιάχου επιδίωκε τη διατήρηση του status quo με τη Χαμάς, η οποία λάμβανε χρηματοδότηση μέσω του Κατάρ, βάσει της αντίληψης ότι η οργάνωση ενδιαφερόταν περισσότερο για την αυτοσυντήρησή της παρά για έναν καταστροφικό πόλεμο με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Παράλληλα, οι μαχητές της Χαμάς μετέφεραν στη Γάζα περίπου 251 ομήρους, 44 από τους οποίους ήταν ήδη νεκροί.

Η ευρείας κλίμακας ισραηλινή επίθεση που ακολούθησε ως απάντηση έχει αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας ερειπωμένο και έχει κοστίσει τη ζωή σε 73.658 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.