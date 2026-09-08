Αττική: Το ελληνικό FBI συνέλαβε 2 Τούρκους, μέλη εγκληματικής οργάνωσης

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Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βρέθηκαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αττική, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της δράσης, τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες, συνελήφθησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από τη διεξαγωγή αστυνομικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, καθώς και 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, συσκευασμένα σε σακούλες νάιλον.

Στην κατοχή του ενός από τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκαν επίσης ατομικά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν εμφανώς πλαστά. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.