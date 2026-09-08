Αττική: Το ελληνικό FBI συνέλαβε 2 Τούρκους, μέλη εγκληματικής οργάνωσης

Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Αττική, από τη Διεύθυνση Αντιτιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της καταπολέμησης τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους, 800 ευρώ, 2,04 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και πλαστά έγγραφα. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Αττική από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της καταπολέμησης τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα.
  • Η σύλληψη των δύο ανδρών έγινε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας.
  • Κατά την έρευνα στην κατοικία τους βρέθηκαν 800 ευρώ και 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ στην κατοχή του ενός εντοπίστηκαν και εμφανώς πλαστά προσωπικά έγγραφα.

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Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βρέθηκαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αττική, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της δράσης, τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες, συνελήφθησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από τη διεξαγωγή αστυνομικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, καθώς και 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, συσκευασμένα σε σακούλες νάιλον.

Στην κατοχή του ενός από τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκαν επίσης ατομικά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν εμφανώς πλαστά. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

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