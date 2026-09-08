Τρίκαλα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 65χρονος που πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο

Ένας 65χρονος άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού με τροφή σε ταχυφαγείο της πόλης. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ο άνδρας, που διαμένει στο εξωτερικό, βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 65χρονος άνδρας στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου στα Τρίκαλα, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού με τροφή.
  • Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο άνδρας έτρωγε σε ταχυφαγείο της πόλης, στο κέντρο των Τρικάλων.
  • Ο άνδρας διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος διαμένει στο εξωτερικό και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 65χρονος άνδρας στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου στα Τρίκαλα, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού με τροφή.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο άνδρας έτρωγε σε ταχυφαγείο της πόλης, στο κέντρο των Τρικάλων.

Ο 65χρονος έχασε τις αισθήσεις του και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προχώρησαν σε προσπάθειες αναζωογόνησης και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο άνδρας διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews, ο 65χρονος διαμένει στο εξωτερικό και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές.

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