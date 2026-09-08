Τρίκαλα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 65χρονος που πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο

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Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 65χρονος άνδρας στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου στα Τρίκαλα, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού με τροφή.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο άνδρας έτρωγε σε ταχυφαγείο της πόλης, στο κέντρο των Τρικάλων.

Ο 65χρονος έχασε τις αισθήσεις του και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προχώρησαν σε προσπάθειες αναζωογόνησης και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο άνδρας διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews, ο 65χρονος διαμένει στο εξωτερικό και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές.