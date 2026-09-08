Τραμπ: Δημοσίευσε στολές της Space Force εμπνευσμένες από ταινία με… ναζιστική αισθητική

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δημοσιεύοντας εικόνες για τη «νέα γενιά» στολών της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης (US Space Force) που είναι εμπνευσμένες από την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers» — ένα φιλμ του οποίου ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ανοιχτά ότι χρησιμοποίησε ναζιστικά αισθητικά πρότυπα.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευση την Κυριακή μια εικόνα με σκουρόχρωμες στολές «νέας γενιάς» για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ.

Το συνοδευτικό κείμενο της εικόνας ανέφερε ότι οι στολές είναι «εμπνευσμένες από τη πειθαρχία και τη λειτουργικότητα της στολής του Starship Trooper. Εκσυγχρονισμένες για τους Φύλακες (Guardians) του Διαστημικού Τομέα».

Σημειώνεται ότι ο όρος «Guardians» (Φύλακες) αποτελεί τον επίσημο βαθμό των μελών της Διαστημικής Δύναμης, αντίστοιχο των σμηνιτών της Αεροπορίας ή των ναυτών του Ναυτικού.

Η Διαστημική Δύναμη, την ίδρυση της οποίας υπέγραψε ο Τραμπ το 2019, είχε ήδη ανακοινώσει νέες επίσημες στολές για τα στελέχη της μόλις πέρυσι.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μπαράζ δημοσιεύσεων του Τραμπ στο Truth Social κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μεταξύ αυτών, περιλαμβανόταν μια εικόνα δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) με τίτλο «Space Force», η οποία απεικόνιζε τον ίδιο μέσα σε ένα διαστημόπλοιο την ώρα που στην Γη πίσω του εκρήγνυνται δύο πυρηνικά μανιτάρια.

Παράλληλα, δημοσίευσε AI εικόνες του εαυτού του με παρασημοφορημένη στρατιωτική στολή, ενώ αναρωτήθηκε δημόσια αν θα έπρεπε να αλλάξει το όνομα της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική».

Η ναζιστική αισθητική και η ταινία του 1997

Οι στολές που κοινοποίησε ο Τραμπ παρέπεμπαν ευθέως στους κακούς της ταινίας επιστημονικής φαντασίας, «Starship Troopers».

Ο Πολ Βερχόφεν, ο Ολλανδός σκηνοθέτης των ταινιών «Βασικό Ένστικτο» και «Showgirls», ο οποίος σκηνοθέτησε το φιλμ του 1997 που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν (1959) σχετικά με έναν διαστημικό στρατό που μάχεται ενάντια σε γιγαντιαία εξωγήινα έντομα, έχει δηλώσει ότι η ταινία του αφορούσε «φασίστες που δεν έχουν συνείδηση του φασισμού τους».

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian το 2018, ο Φερχόφεν είχε γράψει: «Δανείστηκα στοιχεία από τις ταινίες της Λένι Ρίφενσταλ για να δείξω ότι αυτοί οι στρατιώτες ήταν σαν να είχαν βγει από τη ναζιστική προπαγάνδα. Έβαλα μάλιστα έναν χαρακτήρα να φοράει στολή των SS. Αλλά κανείς δεν το πρόσεξε».

Ο εν λόγω χαρακτήρας, τον οποίο υποδυόταν ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, φορούσε μια μαύρη στολή εξαιρετικά παρόμοια με τις στολές «νέας γενιάς» της Διαστημικής Δύναμης που δημοσίευσε ο Τραμπ.

Σε συνέντευξή του το 2014, ο Φερχόφεν είχε εξηγήσει την προσέγγισή του: «Αν πω στον κόσμο ότι ένας δεξιός, φασιστικός τρόπος δράσης δεν λειτουργεί, κανείς δεν θα με ακούσει».

«Γι’ αυτό θα φτιάξω έναν τέλειο φασιστικό κόσμο – όλοι είναι όμορφοι, όλα είναι λαμπερά, όλοι έχουν μεγάλα όπλα και εντυπωσιακά σκάφη, αλλά όλα αυτά χρησιμεύουν μόνο για να σκοτώνουν…».

“Fascists who aren’t aware of their fascism,” is how director Paul Verhoeven described the characters in his 1995 film. https://t.co/glebeqnX7M — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) September 7, 2026



Αν και το «Starship Troopers» δεν σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες και δέχθηκε κακές κριτικές όταν πρωτοκυκλοφόρησε, απέκτησε δύο sequels απευθείας το 2004 και το 2008, ενώ σήμερα θεωρείται ευρέως μια cult ταινία.

Η ιστορία των συμβόλων της Διαστημικής Δύναμης

Ήταν μάλλον αναπόφευκτο η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ, ο έκτος και νεότερος κλάδος του αμερικανικού στρατού, να βρεθεί αντιμέτωπη με συγκρίσεις με τη ποπ κουλτούρα. Η αποστολή της είναι «να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Έθνους μας στο, από και προς το διάστημα» — μια περιγραφή που μοιάζει με κάτι που θα έγραφε ένας συγγραφέας κόμικς.

Από την ίδρυσή της τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η υπηρεσία έχει δεχθεί επικρίσεις για ορισμένες από τις ενδυματολογικές και αισθητικές της επιλογές.

Μόλις έναν μήνα μετά τη δημιουργία της, υπήρξαν αναφορές ότι το επίσημο σήμα της Διαστημικής Δύναμης —το οποίο διαθέτει το σύμβολο «δέλτα» πάνω από μια υδρόγειο σφαίρα— έμοιαζε πολύ με το σήμα της φανταστικής Διοίκησης του Στόλου (Starfleet Command) από τη σειρά και τις ταινίες «Star Trek».

Η σύγκριση αυτή θεωρήθηκε άδικη, καθώς το λογότυπο του Starfleet βασίστηκε πιθανότατα στα εμβλήματα των πρώιμων Αεροπορικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ (που χρησιμοποιούσαν το σύμβολο δέλτα), καθώς και σε εμβλήματα των διαστημικών μονάδων της Αεροπορίας που χρονολογούνται από το 1961.

Σήμερα, η Διαστημική Δύναμη διαθέτει βάσεις στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο και τη Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένης της βάσης Patrick Space Force στην κομητεία Μπρεβάρντ.

Μάλιστα, η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Φλόριντα πίεσε πρόσφατα ώστε η νέα Ακαδημία της Διαστημικής Δύναμης να εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη πολιτεία.