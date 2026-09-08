Μάλια: Η 12χρονη που παρέδωσε κοσμήματα 12.000 ευρώ για να «σώσει» τη μητέρα της από τη φυλακή – Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Μία καλοστημένη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (4/9) στα Μάλια της Κρήτης, με τους απατεώνες να καταφέρνουν να πείσουν την ανήλικη ότι η μητέρα της κινδυνεύει να οδηγηθεί στη φυλακή για χρέη και ότι εκείνη μπορούσε να την «σώσει», παραδίδοντας τα κοσμήματά της.

Η 12χρονη βρισκόταν μόνη στο σπίτι όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα και, πιστεύοντας όσα της έλεγαν οι άγνωστοι στην άλλη άκρη της γραμμής, άρχισε να ψάχνει το υπνοδωμάτιο της μητέρας της. Συγκέντρωσε όσα κοσμήματα βρήκε, τα έβαλε σε ένα κουτί, τα έβγαλε από το σπίτι και τα άφησε στο σημείο που της είχαν υποδείξει οι δράστες.

Η συνολική αξία των χρυσαφικών που παρέδωσε το παιδί υπολογίζεται περίπου στις 12.000 ευρώ.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης, ωστόσο, είναι ότι πριν ακόμη η μητέρα προλάβει να καταγγείλει την απάτη, οι αστυνομικοί είχαν ήδη εντοπίσει τους φερόμενους ως δράστες. Μάλιστα, περίπου μία ώρα αργότερα είχαν προχωρήσει στη σύλληψή τους, έπειτα από καταδίωξη, ενώ τα κοσμήματα εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Η μητέρα της 12χρονης βρισκόταν ακόμη στη δουλειά της και δεν είχε την παραμικρή εικόνα για όσα είχαν συμβεί στο σπίτι. Όταν τηλεφώνησε στην κόρη της και κατάλαβε τι είχε προηγηθεί, υπέστη σοκ.

Η ίδια περιέγραψε στο Cretalive όλα όσα έζησε εκείνο το μεσημέρι, από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι η κόρη της είχε πέσει στην παγίδα των απατεώνων και την αγωνία μέχρι να φτάσει κοντά της, έως τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι οι δράστες είχαν ήδη εντοπιστεί από την Αστυνομία και ότι τα κοσμήματα είχαν βρεθεί.

«Έλα, μαμά… έχω κάνει άνω-κάτω το δωμάτιό σου»

Ήταν περίπου 4 το μεσημέρι της Παρασκευής όταν η μητέρα έκανε ένα σύντομο διάλειμμα από τη δουλειά της και τηλεφώνησε στο σπίτι για να μιλήσει με την 12χρονη κόρη της.

Η πρώτη φράση που άκουσε από το παιδί ήταν:

«Έλα, μαμά… Έχω κάνει άνω-κάτω το δωμάτιό σου…».

Αρχικά, η μητέρα δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Όπως περιγράφει, σκέφτηκε ότι ίσως η κόρη της είχε ξαπλώσει στο δωμάτιό της, κάτι που συνήθιζε να κάνει, καθώς της άρεσε να κοιμάται στο κρεβάτι της.

Λίγο αργότερα, όμως, άκουσε την 12χρονη να λέει:

«Τα έδωσα…».

Η μητέρα, χωρίς ακόμη να έχει αντιληφθεί την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, ρώτησε:

«Ποια έδωσες;»

Η απάντηση της κόρης της ήταν:

«Τα κοσμήματα… τους σταυρούς σου, όλα».

Η γυναίκα σάστισε και προσπάθησε να καταλάβει σε ποιον είχαν δοθεί τα αντικείμενα.

«Σε ποιον τα έδωσες;» ρώτησε.

Τότε άκουσε την απάντηση που αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο είχε στηθεί η απάτη:

«Στον λογιστή σου».

Εκείνη τη στιγμή η μητέρα κατάλαβε ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα επιτήδειων.

Η αγωνία της κορυφώθηκε. Δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί κατά τις ώρες που το παιδί βρισκόταν μόνο του στο σπίτι. Δεν ήξερε εάν κάποιος είχε πλησιάσει την οικία, εάν η 12χρονη είχε έρθει με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τους δράστες ή εάν είχε συμβεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Χωρίς να χάσει χρόνο, πήρε το μηχανάκι της και κατευθύνθηκε προς το σπίτι.

Το δωμάτιο ήταν «άνω-κάτω»

Όταν έφτασε στην κατοικία, αντίκρισε το υπνοδωμάτιό της σε εικόνα που, όπως περιγράφει, έμοιαζε με «βομβαρδισμένο τοπίο».

Τα συρτάρια είχαν αναποδογυρίσει, τα ρούχα είχαν πεταχτεί από τις θέσεις τους και η 12χρονη είχε ψάξει σε όλο το δωμάτιο, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δώσει τηλεφωνικά οι απατεώνες.

Το παιδί είχε συγκεντρώσει τα κοσμήματα της μητέρας του σε ένα κουτί και στη συνέχεια τα είχε βγάλει από το σπίτι.

Έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο και άφησε τα χρυσαφικά στο σημείο που της είχαν υποδείξει οι δράστες. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι.

Η μητέρα, προσπαθώντας να καταλάβει πώς η κόρη της είχε παρασυρθεί, ανέφερε:

«Δεν σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο».

Αφού πρώτα βεβαιώθηκε ότι το παιδί της ήταν καλά, επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου για να καταγγείλει την απάτη.

Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν γνώριζε ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη κινηθεί για τον εντοπισμό των ανθρώπων που είχαν παραλάβει τα κοσμήματα.

Καταδίωξη και σύλληψη στο Κακό Όρος

Οι αστυνομικοί είχαν ήδη εντοπίσει το ύποπτο όχημα στην περιοχή του Κακού Όρους και για την ακινητοποίησή του είχε προηγηθεί καταδίωξη.

Σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του Ρεθύμνου, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο.

Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν τα χρυσαφικά που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν φύγει από το σπίτι της οικογένειας στα Μάλια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ένας 22χρονος και ένας 49χρονος, οι οποίοι εντοπίστηκαν με τα κοσμήματα στην περιοχή του Κοκκίνη.

Η αστυνομική έρευνα συνδέει την υπόθεση με ευρύτερη δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να χρησιμοποιούσε το πρόσχημα του λογιστή για την εξαπάτηση θυμάτων. Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι τα κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ είχαν αποσπαστεί από ανήλικη με τον ίδιο τρόπο δράσης και αποδόθηκαν στη μητέρα της.

Από τον τρόμο στην ανακούφιση

Για τη μητέρα της 12χρονης, η συγκεκριμένη ημέρα ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα που προκάλεσε τεράστια αγωνία και φόβο για το παιδί της.

Η κατάληξη, ωστόσο, ήταν ανακουφιστική. Η 12χρονη ήταν καλά, οι φερόμενοι ως δράστες είχαν εντοπιστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ είχαν βρεθεί και επιστραφεί στην οικογένεια.

Η υπόθεση, όπως αποτυπώνεται και στη μαρτυρία της μητέρας στο Cretalive, αφήνει πίσω της ένα δύσκολο μάθημα για ολόκληρη την οικογένεια.

Πλέον, οι συζητήσεις με τη 12χρονη έχουν γίνει πιο συχνές, προκειμένου να αντιληφθεί πώς πρέπει να αντιδρά όταν δέχεται ένα άγνωστο τηλεφώνημα και, κυρίως, ότι δεν πρέπει να ακολουθεί οδηγίες αγνώστων χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει με τη μητέρα της ή κάποιον άλλον έμπιστο ενήλικα.

Η οικογένεια προσπαθεί να μετατρέψει την περιπέτεια σε ένα μάθημα που θα προστατεύσει την 12χρονη στο μέλλον, ώστε ένα άγνωστο τηλεφώνημα να μην μπορέσει ξανά να την πείσει ότι πρέπει να κάνει οτιδήποτε για να «σώσει» τη μητέρα της.