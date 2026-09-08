Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ο Ιταλός θέλει να βγει από τη φυλακή

Νέες πραγματογνωμοσύνες και αίτημα αποφυλάκισης ετοιμάζεται να καταθέσει ο δικηγόρος του 65χρονου, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του και τον γιο της.

ΠΗΓΗ: Realnews

Nέα δεδομένα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, επιχειρεί να εισαγάγει η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για τον θάνατο της 54χρονης συζύγου του και του 26χρονου γιου της. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το επόμενο διάστημα ο συνήγορός του αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, επικαλούμενος τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και την αξιολόγηση στοιχείων της δικογραφίας από τεχνικούς συμβούλους.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι τα δεδομένα, που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα, δεν συνδέουν με επιστημονικά ευρήματα τον 65χρονο, με το διπλό έγκλημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στις εξετάσεις DNA και στα δακτυλικά αποτυπώματα, υποστηρίζοντας ότι στα κρίσιμα πειστήρια που έχουν εξεταστεί, δεν έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό ή αποτύπωμα του Ιταλού που να αποδεικνύει ότι εκείνος αφαίρεσε τη ζωή της συντρόφου του και του γιου της.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του 65χρονου έχει απευθυνθεί σε δικούς της πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους, ζητώντας να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Κατά την υπεράσπιση, τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα ενισχύουν τον βασικό ισχυρισμό που προβάλλει ο Ιταλός από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είναι εκείνος που σκότωσε την 54χρονη και τον γιο της.

«Να δώσει απαντήσεις»

Την ώρα που η υπεράσπιση προετοιμάζει την επόμενη νομική κίνησή της, το θρίλερ για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος συνεχίζεται. Η αδελφή της 54χρονης μιλώντας στη «R» θέτει μια σειρά από ερωτήματα, για όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι τις κρίσιμες ώρες και επιμένει ότι υπάρχουν σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν.

«Ο κατηγορούμενος πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις»

«Πώς γίνεται η αδελφή μου και ο γιος της να είναι νεκροί από τις 6 το πρωί περίπου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, και εκείνος να ξύπνησε στις 11; Δεν άκουσε τίποτα; Αυτό είναι το πατρικό μου, γεννήθηκα εκεί. Το σπίτι δεν είναι μεγάλο, δεν μπορεί να μην άκουσε κάτι», δηλώνει.

Η ίδια στέκεται και στη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, επέδειξε ο 65χρονος μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος: «Γιατί ήταν απαθής όταν τον βρήκε ο αστυνομικός στο σπίτι; Πώς γίνεται να μη φώναξε βοήθεια, όταν αντίκρισε δύο νεκρούς ανθρώπους;».

Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η αδελφή της να στράφηκε εναντίον του ίδιου του παιδιού της: «Η αδελφή μου αγαπούσε πολύ το παιδί. Οταν πέθανε ο άνδρας της, είχε αφιερώσει όλη την αγάπη της και τις δυνάμεις της στον γιο της. Δεν θα μπορούσε να σηκώσει το όπλο και να κάνει κακό στο παιδί της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το θρίλερ

Η υπόθεση που συγκλόνισε το Αίγιο εκτυλίχθηκε στις 9 Ιουνίου, όταν η 54χρονη και ο γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Ο 65χρονος Ιταλός σύζυγός της υποστήριξε ότι κοιμόταν μέχρι τις 11.00 το πρωί και όταν ξύπνησε τους βρήκε νεκρούς.

Όπως είπε στις Αρχές, «το βράδυ πήγα να ξαπλώσω μαζί με τη Μαρία στην κρεβατοκάμαρά μας. Στο άλλο υπνοδωμάτιο βρισκόταν ο γιος της. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Μαρία ροχάλιζε έντονα και εγώ πήγα να κοιμηθώ στον καναπέ του χολ. Όμως αντιμετώπιζα προβλήματα γαστρεντερίτιδας. Έτσι, περίπου στις 07:20 ξύπνησα και πήγα στο μπάνιο. Περνώντας είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στον υπνοδωμάτιό της. Μετά ξανακοιμήθηκα. Στις 11:15 ξύπνησα και είδα ότι έλειπε. Την αναζήτησα στο δωμάτιο του γιου της, υποθέτοντας ότι ήταν μαζί. Η πόρτα άνοιξε με δυσκολία. Είδα τη Μαρία μπρούμυτα πίσω από την πόρτα και τον γιο της καλυμμένο με κουβέρτα στο κρεβάτι. Έπαθα σοκ και πήρα τηλέφωνο έναν γείτονα».

Ο 65χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι σκότωσε τη σύζυγό του και τον γιο της. Μάλιστα στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ίσως εκείνη δολοφόνησε τον 26χρονο και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή της. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τον εισαγγελέα και τον ανακριτή που έδωσαν εντολή να προφυλακιστεί. Ωστόσο μέχρι σήμερα τα εργαστηριακά ευρήματα δεν έχουν αποδείξει τη συμμετοχή του Ιταλού στον θάνατο των δύο ανθρώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις έρευνες που έχουν γίνει, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πως κάποιες από τις αμυχές που εντοπίστηκαν στα χέρια της 54χρονης, ήταν «δοκιμαστικά τραύματα», δηλαδή τραύματα που προκαλεί κάποιος στον εαυτό του ενώ επιχειρεί να αυτοκτονήσει.

Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν και την κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου γιου της 54χρονης. Όπως ανέφερε, ο άτυχος νέος της είχε μιλήσει για προβληματική συμπεριφορά της μητέρας του.