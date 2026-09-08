Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας ξάφριζε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης – Έκλεψε 1.000 ευρώ σε 6 μήνες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια 36χρονη που εργάζεται σε Κέντρο Υγείας στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για κλοπή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη να έχει αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης του Κέντρου.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η συλληφθείσα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026, προέβη επανειλημμένως σε κλοπές χρηματικών ποσών από την τσάντα της προϊσταμένης, αποσπώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ περίπου.

Την 36χρονη συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.